Vor 33 Jahren bekam die Narrenzunft Murg mit der Sagengestalt des Helgeringer Maidlis Zuwachs. Das Mädchen mit dem dunklen Kleid und dem Bündel auf dem Kopf soll dem Mythos zufolge einem der Helgeringer Höfe entstammt haben, die sich einst hinter dem Kalvarienberg unweit des Eisweihers in Murg befunden haben. Nach seinem frühen Tod soll das Mädchen noch einige Jahre „umgegangen“ sein und so wollen einige Beobachter den Geist auch gesehen haben. In Verbindung gebracht wurde die Sichtung der mystischen Gestalt mit der Ankündigung von schlechtem Wetter. Um die Sage wiederzubeleben, gründete der Elferrat der Narrenzunft im Jahre 1988 eine Fasnachtsclique, die sich der Geschichte des unruhigen Geistes annahm und zu Beginn aus 15 Gründungsmitgliedern bestand.

Die Frauenclique Die Helgeringer Maidli wurden als reine Frauenclique 1988 gegründet und als weitere Sagengestalt in die Murger Narrenzunft integriert. Oberhelgeringer-Maidli ist Nina Karle. Wer Bildmaterial rund um die Narrenclique bei sich zuhause findet, darf dieses an oberhelgeringer@narrenzunft-murg.de senden. Anlässlich des 33-jährigen Jubiläums sollen Bilder zur Geschichte des Helgeringer Maidlis ausgestellt werden.

Die derzeit aus zwölf Frauen und vier Kindern bestehende Clique ist aus der Murger Narrenzunft und dem örtlichen Fasnachtsgeschehen nicht mehr wegzudenken. Das traditionell in Schnapszahlen gefeierte Jubiläum kann dennoch aufgrund der Pandemie nicht mit einem großen Fest gefeiert werden. Die kleine Gruppe rund um Oberhelgeringer-Maidli Nina Karle hat sich dennoch Einiges einfallen lassen.

So wurde die Jubiläumszeit mit dem Abdrucken der „Geburtsurkunde“ auf dem Titelblatt des Murger Gemeindeblättles eröffnet. Zudem wird eine Auswahl an Bildern der vergangenen 33 Jahre sowie der Sage in den Schaufenstern der Bäckerei Pfeiffer Beck und des Fotogeschäftes Schmid in Murg aushängen. Außerdem soll die Bevölkerung dazu aufgerufen werden, die eigenen Fotoalben zu durchsuchen: Vielleicht finden sich darin Bilder rund um die Geschichte der Frauenclique, die dann ebenfalls ausgestellt werden sollen.

Bastelarbeiten für Kinder

Zum Beginn der Sommerferien sollen auch die Kinder einbezogen werden. Diese dürfen ihre eigenen Helgeringer Maidli basteln. Die kleinen Kunstwerke dürfen ebenfalls beim Fotogeschäft Schmid abgegeben werden, sodass daraus eine Galerie erstellt werden kann. Höhepunkt soll die Verfilmung der Sage sein. Diese wird von Jose Morla von Flug-Medien übernommen. Oberhelgeringer Maidli Nina Karle verrät, dass eines der aktiven „Maidli“ die Hauptrolle spielen und auf dem Klausenhof in Großherrischwand, der die ehemaligen Helgeringer Höfe verkörpern soll, sowie den historischen Örtlichkeiten beim Eisweiher in Murg zu sehen sein wird.