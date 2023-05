Viel Lob und Dank gab es für den Vorstand des Fördervereins der Antoniuskapelle in Oberhof anlässlich der Hauptversammlung im Gasthaus Löwen in Oberhof. „Der Verein ist sehr wichtig. Es ist wichtig, dass die Kapelle immer in Ordnung ist, die Außenanlage ist gut gemacht“, lobte Ortsvorsteher Roland Baumgartner.

Lobende Worte gab es auch von Dieter Muck, Ortsvorsteher von Hänner: „Ihr seid ein schöner, kleiner Verein, der sehr umtriebig ist. Schön, dass ihr die Kapelle wieder hergerichtet habt. Das ist eine tolle, wertvolle Arbeit von jedem Einzelnen“, so Muck. „Die Kapelle ist ein Kleinod geworden,“ stimmte auch Willi Moosmann vom Gemeindeteam zu. „Es macht Spaß mit euch. Wenn etwas ist, finden wir eine Lösung. Jeder macht etwas“, bestätigte auch der Vorsitzende Dietmar Brutsche. Schriftführerin Ruth Jehlin warf einen Blick auf das vergangene Jahr. Der Kerzenverkauf sei erneut eine stabile Einnahme für den Verein gewesen. Bedauerlich sei, dass es immer weniger Mitglieder im Verein gebe, auch wenn sie 2022 ein neues Mitglied hätten begrüßen können. Sie hätten Flyer ausgelegt und Ideen für gemeinsame Ausflüge gesammelt. Einen Ausflug in das Labyrinth der katholischen Pfarrkirche in Görwihl hätten sie bereits unternommen. Ein weiteres Projekt wäre eine Fahrt nach Rickenbach mit Besichtigung der katholischen Kirche. Einen ökumenischen Feldgottesdienst an Pfingstmontag hätten sie ebenfalls abgehalten. Er sei auch dieses Jahr geplant, ergänzte Brutsche, aber nur bei schönem Wetter. „Behaltet den Gottesdienst unbedingt bei“, bat Moosmann.

Bei den Außenanlagen wurde die Bepflanzung reduziert, der Verein setzt auf pflegeleichte Pflanzen. Lob von Ruth Jehlin gab es besonders für Waltraud Lütte und Karl-Heinz Kaiser, die sich darum kümmern, dass es inner- und außerhalb der Kapelle sauber und ordentlich aussieht. Erfreulich sei auch, dass die Thimos-Quelle wieder sprudle. Dafür hätten die Gemeindearbeiter und Fritz Matt gesorgt. Über das neue Vereinsjahr sagte Brutsche, für ihn könne es so weitergehen wie bisher. Die Mitglieder sollten sich Gedanken über das 20. Jubiläum machen, das 2025 ansteht.