Die erste Jahreshauptversammlung des 26 Mitglieder starken Fördervereins der Kindertagesstätte in der Mühle fand unter der Leitung seines Vorsitzenden Robert Render statt. Er blickte in seinem Jahresbericht auf eine Anzahl Aktivitäten des Vereins zurück: So fand ein Tag der offenen Tür statt, es wurden der Vorschulausflug mitfinanziert, ebenso die Tombola am Sommerfest im Juli dieses Jahres. Es wird weiter für neue Mitglieder geworben, denn angesichts von 105 Kindern sei hier noch Luft nach oben. Der Kassenbericht von Christian Birk schloss mit einem Plus ab und wies Ausgaben zum Nutzen bedürftiger Kinder wie Regenkleidung, Wechselkleidung, warme Winterschuhe und Cappies als Sonnenschutz, aus. Der Kassenbericht wurde von der Kassenprüferin Sarah Rantzsch geprüft.

Danach konnte der Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden Robert Render, seiner Stellvertreterin Carina Meyer, dem Kassierer Christian Birk und Schriftführerin Catherine Dietrich, einstimmig entlastet werden. In lockerer Atmosphäre bei einem Glas Sekt überlegten die anwesenden elf Mitglieder, welche Förderprojekte sie im nächsten Jahr angehen wollen. So wurde vorgeschlagen, ein Sonnensegel für den Garten anzuschaffen, einen Oma-Vorlesetag einzuführen, Bücher für die Vorschulkinder anzuschaffen und regionale Ausflüge in Murg und den Ortsteilen zu unternehmen. Zusammen mit der Leiterin Julia Lüthi werden diese Vorschläge diskutiert und die sinnvollsten davon in Angriff genommen.

Der Förderverein

Der Förderverein soll die soziale Gerechtigkeit fördern und die Chancengleichheit unterstützen. Er möchte zudem Eltern, Großeltern, Freunden und Firmen die Möglichkeit geben, auf die positive Entwicklung der Kinder in der Kita in der Mühle durch Spenden und Anregungen Einfluss zu nehmen. Der Förderverein entscheidet in Absprache mit der Leitung der Einrichtung, für welche Projekte die finanziellen Mittel eingesetzt werden.