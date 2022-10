Neun Murger Vereine wurden durch eine großzügige Spende von insgesamt rund 17.000 Euro durch die Sparkasse Hochrhein begünstigt. Zur Überreichung der Spendenbeträge fand im Sparkassen-Center in Murg ein Sektempfang mit den geladenen Vereinsvertretern statt. Die gespendete Gesamtsumme richte sich nach der Größe der Kommune und falle daher etwas geringer aus als beispielsweise der Gesamtbetrag für die Stadt Laufenburg. Dem regionalen Institut Sparkasse liege etwas daran, etwas in die Region zurückzugeben, wie Vorstandsvorsitzender Wolf Morlock betonte.

Die Vereine Die Sparkasse Hochrhein hat neun Vereinen aus der Gemeinde Murg insgesamt rund 17.000 Euro zur Verfügung gestellt. Über die Finanzspritze können sich folgende Vereine freuen: die Gugge-Brass-Band Murg, der Ortsseniorenrat, der Tennisclub Hänner, der SV Blau-Weiß Murg, der Schützenverein Murg, das Zechenwihler Hotzenhaus, der Bürgerverein Lebendiges Oberhof, die Narrenzunft Murg und die Seelbach-Gaischder Niederhof.

„Die Spendenbereitschaft der Sparkasse Hochrhein ist mit einer langjährigen Tradition verbunden, die auch ich als Vorstand fortsetzen möchte“, sagte Morlock. Bürgermeister Adrian Schmidle dankte dem Geldinstitut für die gute Zusammenarbeit und die Großzügigkeit gegenüber den Vereinen, die ihm zufolge das „Rückgrat der Gemeinde“ darstellen. Auch in diesem Jahr sei daher wieder ein breites Spektrum an Bürgervereinen berücksichtigt worden.

Bad Säckingen Wie ein Bad Säckinger Unternehmen von kriminellen Hackern erpresst wurde Das könnte Sie auch interessieren

Auch in Murg werden die Anfragen für eine mögliche Spende an die Gemeinde gerichtet, welche der Sparkasse Hochrhein dann Vorschläge für zu fördernde Projekte unterbreitet. In diesem Jahr wurde als einer der neun Vereine die Gugge-Brass-Band Murg ausgewählt, die sich ein Sousaphon anschaffen möchte. Der ebenfalls begünstigte Ortsseniorenrat möchte seine technische Ausstattung erneuern und in die Einrichtung einer Homepage investieren. Speziellen Sand für die Tennisplätze aus den USA importieren möchte der Tennisclub Hänner. Der SV Blau-Weiß Murg wird die Spende zur Deckung seiner Heizölkosten verwenden.

Wehr Grüne wollen weniger Autos in der Wehrer Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

Eine Erweiterung seiner Bogenanlage hat der Schützenverein Murg vorgesehen, wofür er das erhaltene Geld gut gebrauchen kann. Im Zechenwihler Hotzenhaus wird es bald eine Küche zur Bewirtung geben, die zum Teil mit den finanziellen Mitteln der Sparkasse errichtet werden soll. Zur Anschaffung von Spiel- und Bastelmaterialen für das Sommerferienprogramm hat der Verein Lebendiges Oberhof Geld erhalten. Des Weiteren begünstigt wurde die Narrenzunft Murg, die einerseits neue Körbe für die Helgeringer Maidli kaufen und andererseits in die Bremsanlage des Fährikahns investieren will. Die Seelbach-Gaischder aus Niederhof, die ein relativ junger Verein darstellen, möchten einen Festpavillon anschaffen und ihre Jugend mit eigenen T-Shirts ausstatten. Bürgermeister Schmidle sagte abschließend, dass viele erstrebenswerte Projekte von der Sparkasse gefördert worden seien.