Einen Geburtstagsmarsch für Dirigent Marcel Peghini und ein Marsch zum Abschluss wurde bei der diesjährigen Hauptversammlung der Feuerwehrmusik Murg im Gasthof „Engel“ in Niederhof präsentiert. „Ich fühle mich sehr gut aufgenommen. Jahreskonzert und Sommerkonzert waren toll, mein Wunsch wäre aber ein besserer Probenbesuch“, wandte sich Peghini an die versammelten Musiker. Aktuell stünde man bei 72 Prozent, 82 Prozent würde er sich wünschen.

Lob und Dank für den Dirigenten gab es vom Vorsitzenden Michael Bäumle. „Wir können glücklich sein, einen solchen Dirigenten zu haben, wir üben gemeinsam, die Proben machen durchweg Spaß und bringen was.“ Nachdem sie letztes Jahr wieder sehr aktiv gewesen seien und zahlreiche Konzerte gegeben hätten, sei auch dieses Jahr einiges geplant, erklärte Bäumle. Dazu gehört ein Frühschoppen-Konzert in der Murger Mitte, die Sommerhitparade mit dem Musikverein Niederhof, ein Konzert im Schlosspark Bad Säckingen und am ersten Oktober der Oktobermarkt. Am Dreikönigstag 2024 finde wieder das Jahreskonzert statt.

Abzeichen haben die Jungmusiker gesammelt: Das Juniorabzeichen hatten Sophia Pichler, Silas Klingler, Amy Salomo, Linus Wasmer, Hellen Böhmisch und Valentin Döbele bestanden. Julia Kavka bestand im August das Bronzeabzeichen und Christoph Giegrich das Goldabzeichen. Mit Lob sparten auch Bürgermeister Adrian Schmidle und Ortsvorsteherin Edith Becker nicht. Beide hoben das Jahreskonzert hervor, der Verein sei eine Bereicherung für die Gemeinde.

Zum 31. Dezember 2022 hatte die Feuerwehrmusik Murg 46 aktive Mitglieder (26 aus Murg, neun aus den Ortsteilen). Zur Bläserklasse gehören 24 Mitglieder. Jüngstes Mitglied ist die 14-jährige Jana Pichler, das älteste Mitglied ist 71.