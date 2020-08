Damit die circa 50 Zuhörer das kleine Sommer-Konzert im geschlossenen MuRheNa genießen konnten, musste der Verein ein Hygienekonzept ausarbeiten, dass die Corona bedingten Maßstäbe erfüllt. So wurde vor allem auf die Sicherheitsabstände geachtet. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte der MuRheNa-Kiosk. Bäumle konnte berichten, dass die Feuerwehrmusik Murg ihre Proben im Juli im Freien beim Bürgerhaus in Niederhof wiederaufnehmen konnte und es ihr so gelungen war, die letzte Open-Air-Probe auf die Beine zu stellen. Die musikalische Leitung übernahm Vize-Dirigent Hans Döbele, da der Verein sich Ende März von seinem bisherigen Dirigenten getrennt hatte.

Murg Murg richtet ein Trockenlager für Käferholz im Bereich Thimos ein Das könnte Sie auch interessieren

Eröffnet wurde der musikalische Teil mit dem Medley „Gentlemen of Music“. Zünftig wurde es mit dem Marsch „Ein Gruß aus Böhmen„ und der Polka „Böhmischer Traum“. Zwischen den Stücken berichtete Michael Bäumle von der aktuellen Situation des Vereins. So erläuterte er, dass das geplante Kirchenkonzert des Vereins in Kooperation mit dem Kirchenchor aufgrund des Lockdowns leider ausfallen musste. Außerdem brachen dem Verein wichtige Einnahmequellen wie Altpapiersammlungen weg, und das gerade zu der Zeit, in der sich die Musiker neu einkleiden wollten.

Laufenburg „Von wegen Ungeziefer“: Manfred Riedle ist Filmemacher aus Leidenschaft und hat ein Herz für kleine Insekten Das könnte Sie auch interessieren

Auch das Hüttenwochenende der Jugend, das bereits bis ins letzte Detail geplant war, musste kurzfristig abgesagt werden. „Aber das Schlimmste war, dass es kein Klopapier mehr gab – fast mussten unsere Noten herhalten“, witzelte Bäumle und nahm die Situation mit Humor. Nun, da die Proben wiederaufgenommen werden konnten, habe man neuen Mut und neue Hoffnung geschöpft. Passend dazu spielte die Feuerwehrmusik Udo Lindenbergs Mega-Hit „Hinterm Horizont“. Für die wenige Probenzeit, die der Verein zur Verfügung hatte, brachte er einen tollen Klang auf die Bühne. Mit „Don Pedro„ wurde es passend zu den Temperaturen feurig-heiter und das Abschlussstück „Over and Out“ rundete die musikalische Darbietung der Feuerwehrmusik ab. Als Zugabe wurde unter Anderem das „Badner-Lied“ gefordert, welches der Verein seinen Gästen natürlich nicht vorenthielt. Die Feuerwehrmusik Murg blickt damit in eine offene, aber wieder hoffnungsvollere Zukunft.