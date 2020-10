von Brigitte Chymo

Zusammen bringen sie es auf etwas mehr als 90 Dienstjahre. Und dass es dabei nicht bleiben wird, versteht sich von selbst. Denn ein Leben ohne Feuerwehr ist für Familie Lämmlin unvorstellbar. Mit Michael Lämmlin, Sohn Andreas und Enkel Jaron stehen mittlerweile drei Generationen im Dienste der Freiwilligen Feuerwehr Murg.

Genauer gesagt, reicht die gemeinsame Geschichte der Familie Lämmlin und der Feuerwehr sogar noch weiter zurück. „Schon mein Großvater Gustav Döbele war bei der Feuerwehr„, erinnert sich Michael Lämmlin (72) daran, was ihm als kleiner Junge über seinen Großvater in Murg erzählt worden war. Lämmlins Vater schaute später dann in seiner Schneiderei danach, dass die Feuerwehruniformen immer in Ordnung waren.

Michael Lämmlin’s Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Murg begann 1966. Ab 1985 war Lämmlin sieben Jahre lang Abteilungskommandant in Murg, anschließend 15 Jahre Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Murg. 30 Jahre lang pflegte Michael Lämmlin außerdem den Kontakt zu den Feuerwehrkameraden in der französischen Partnerstadt Mehun. 2007 schied Lämmlin aus dem aktiven Dienst aus und ist bis heute Obmann der Seniorenabteilung.

Sohn Andreas (47) bekam die Feuerwehr also praktisch mit in die Wiege gelegt: „Ich war vom Kinderwagen heraus immer mit dabei“, lacht Andreas Lämmlin, betont aber, dass die Initiative, sich in der Feuerwehr zu engagieren, immer von ihm selbst ausging. Er trat 1986 in die Jugendfeuerwehr Murg ein, war von 1997 bis 2007 Jugendwart, übernahm verschiedene Ämter im Vorstand und war seit der Zusammenlegung der Abteilungen Murg und Niederhof 2010 bis in diesem Jahr erster stellvertretender Abteilungskommandant.

Enkel Jaron (13) ist der jüngste Lämmlin im Dienste der Feuerwehr Murg und wie sein Vater Andreas von Kindesbeinen an mit der Feuerwehr vertraut. Er ist mit zehn Jahren der Jugendfeuerwehr beigetreten und auch Jaron betont, dass er auf seinen eigenen Wunsch hin beigetreten ist.

Bei gleich drei Feuerwehrmännern in einer Familie stellt sich die Frage: Gibt es vielleicht so etwas wie ein Feuerwehr-Gen? „Wer bei der Feuerwehr ist, der hat auch den Drang, dem Nächsten zu helfen“, weiß Michael Lämmlin. Sohn Andreas pflichtet bei: „Das sind schon spezielle Charaktere. Das verbindet.“ Aber es gibt noch einen anderen Aspekt: „Die Kameradschaft ist ganz wichtig. Einer für alle, alle für einen“, sagt Michael Lämmlin.

Diese Kameradschaft schweißt alle zusammen. „Da wird über Generationen hinweg zusammengearbeitet, und das schafft Vertrauen. In der Einsatzmannschaft liegt das Alter zwischen 18 und 65 Jahren“, so Andreas Lämmlin und meint weiter: „Der Dienst in der Feuerwehr stärkt auch und macht innerlich zufrieden. Es macht auch ein bisschen stolz. Außerdem freut es einen, wenn man nach der Brandschutzerziehung durchs Dorf geht und ein Kind mit „Hallo Feuerwehrmann“ grüßt.“ Das Mittun bei der Feuerwehr ist heute, anders als früher, nicht mehr selbstverständlich, gerade auch unter Jugendlichen. „Es gibt schon welche, die machen sich lustig“, erzählt Jaron: „Aber ich lass mich nicht einschüchtern.“

Großer Zeitaufwand

Dass manch einer heute lieber einem anderen Hobby nachgeht, dürfte auch an dem Zeitaufwand liegen, den ein Aktivdienst bei der Feuerwehr mit sich bringt: „Ausrüstung, Aufgaben, das alles ist weiter gewachsen und braucht auch mehr Übung. Man will es ja auch einsetzen“, so Michael Lämmlin. Auch für Jaron ist das in Ordnung: „Das ist ok. Alles andere wäre ein Rückschritt.“ Für Ehrenamtliche in Führungspositionen kommt neben einer „Riesenverantwortung“ noch der „Papierkrieg“ hinzu. Andres Lämmlin ist sich daher sicher: „Zumindest in bestimmten Positionen wird das Ehrenamt nicht bleiben.“

Für Stirnrunzeln sorgt bei den Lämmlins, dass Angehörige von Hilfsorganisationen immer öfter angepöbelt werden, „Hier auf dem Land ist das zum Glück noch nicht so. Wir haben den großen Wunsch, das das nicht einreißt“, wünschen sich die Lämmlins für die Zukunft.