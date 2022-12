Beim Jahreskonzert des Musikvereins Niederhof wurde Jürgen Strasser für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Für dieses „Jogiläum“, wie Vorsitzender Florian Döbele den großen Tag Strassers in Anlehnung an dessen Spitznamen nannte, erhielt Strasser die goldene Ehrennadel. 1972 wurde der Trompeter in das Aktivorchester aufgenommen.

Während der 50 Jahre war er einige Zeit als Zeugwart und als Beisitzer in der Vorstandschaft tätig. Mit Jürgen Strasser verbindet der Verein die Stichworte „Solist“, „Busfahrer“ bei Vereinsausflügen, „Spaß“ und „Familie“, da auch Strassers Söhne mittlerweile im Orchester spielen. Er ist auch dafür verantwortlich, dass Klaus Siebold derzeit Dirigent ist, denn die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft. Als „Rezept“ für diese lange Zeit gab Strasser seine Kollegen und die außerordentliche Kameradschaft im Musikverein Niederhof an.