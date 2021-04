von Werner Probst

Vor 50 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort: Nun feiern Caterina und Giuseppe Giardina am morgigen Freitag goldene Hochzeit. Gerne ist das Paar an der frischen Luft und unternimmt täglich einen Spaziergang. Und sie freuen sich schon auf die wärmere Jahreszeit, wo sie wieder viele schöne Stunden im Hausgarten verbringen können.

Aktiv im Harmonikaorchester

Zu den großen Freuden der Familie Giardina gehört auch das Harmonikaspiel. Als eine Tochter das Musizieren auf einer Handharmonika erlernte, gefiel dies Caterina Giardina so gut, dass sie selbst zum Instrument griff und das Spielen auch erlernte. Seit dieser Zeit ist sie im Murger Harmonika-Orchester mit Begeisterung aktiv. Natürlich ist auch ihr Mann mit von der Partie, wenn das Harmonikaorchester wieder mit Veranstaltungen aufwarten kann.

Blick auf Lebensstationen

Giuseppe Giardina kam 1948 in Bisacquino bei Palermo auf die Welt. Er besuchte sieben Jahre die Schule, arbeitete auf der Landwirtschaft, ehe er 17-Jährig mit den Eltern nach Niederhof zog. Beim Gipsergeschäft Heinemann in Bad Säckingen arbeitete er, ehe die Albbrucker Papierfabrik sein Arbeitgeber wurde. 2011 ging er in Ruhestand.

Hochzeitsglocken läuten in der Schweiz

Caterina Giardina wurde 1952 in Grupina bei Bisacquino geboren, es erfolgte bald der Umzug in die Toskana, ehe die Familie 1961 nach Murg zog. Vier Jahre besuchte dann Caterina Giardina noch die Schule in Murg. Bald lernte sie ihren späteren Mann kennen. Als sie gerade 18 Jahre alt war, läuteten in Mülheim bei Frauenfeld in der Schweiz die Hochzeitsglocken. In Bülach arbeitete sie in einer Näherei. Drei Kinder kamen auf die Welt. 1971 wurde Murg der neue Wohnort. In der Seiba in Bad Säckingen und anschließend im Bad Säckinger Krankenhaus arbeitete sie, ehe dann die Hochrheinklinik ihr Arbeitgeber wurde. 1980 konnte das Eigenheim in der Totenbühlstraße 40 begezogen werden.

Freude an Kindern und Enkeln

In Murg gefällt es dem Paar recht gut. „Wir wollten nirgend anders wohnen.“ Viel ist das Paar mit dem Auto unterwegs und so wurden bisher auch immer gerne Urlaubswochen in Italien verbracht. Man freut sich, wenn auch wieder Boccia gespielt werden kann. Zu den großen Freuden gehört aber auch, wenn die Kinder und die fünf Enkelkinder auf Besuch kommen.