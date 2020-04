von Werner Probst

Goldene Hochzeit feiern am Samstag, 25. April, Eva und Lothar Jung. Seit fünf Jahren wohnt das Paar in Murg in der jetzigen Wohnung. „Etwas Besseres konnte uns nicht passieren, als in diese Wohnung zu ziehen“, sagt Eva Jung. Zu den großen Freuden des Paares gehört das allmonatliche gemeinsame Frühstück der Hausbewohner.

Lothar Jung wurde 1948 in Sachsen-Anhalt geboren. Nach dem Schulbesuch machte er eine Tischlerlehre und arbeitete anschließend auf dem Bau. 1985 zog die Familie nach Mecklenburg um. Aus gesundheitlichen Gründen ging Lothar Jung 2005 in den Ruhestand.

Eva Jung kam 1951 ebenfalls in Sachsen-Anhalt auf die Welt. Sie besuchte die Volksschule und machte anschließend eine Lehre als Verkäuferin. 1970 wurde geheiratet. Drei Kinder kamen auf die Welt. Als diese größer waren, arbeitete sie als Fleischverkäuferin, ehe sie ein kleines Lebensmittelgeschäft übernahm, dies aber nach fünf Jahren aufgab. Sie pflegte dann ihren Schwiegervater, ehe sie 1998 zur Post und 2006 in den Vorruhestand ging. In Wehr wohnte das Jubelpaar, ehe 2015 nach Murg umgezogen wurde.

Gerne erinnern sich Lothar und Eva Jung daran, als sie in jungen Jahren einer Hilfsorganisation im Sozialdienst, wie in der Bundesrepublik die Awo, angehörten. Anderen Menschen zu helfen, stand dabei im Vordergrund. Für das Jubelpaar gibt es auch heute keine Langeweile. Gerne ist es noch auf einem kleinen Spaziergang unterwegs, genießt die frische Luft am nahen Rhein. Eva Jung kann es kaum erwarten, bis sie wieder allmorgendlich ins Murger Schwimmbad Murhena gehen kann. Wenn auch die geplante große Feier wegen der Corona-Einschränkungen ausfällt, so werden doch die drei Kinder, sechs Enkel und drei Urenkel, wenn auch telefonisch oder per Post, ihre Glückwünsche zur goldenen Hochzeit überbringen.