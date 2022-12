von Brigitte Chymo

Die Energiekrise löste 2022 Corona ab und stellte die Gemeinde Murg einmal mehr vor zusätzliche Herausforderungen. Während das Tagesgeschäft weiterging, galt es wiederum Menschen zu helfen, die vor einem Krieg Zuflucht bei uns suchen. Erfreulich war, dass die Murger Mitte endlich eingeweiht werden konnte.

Dieses Projekt prägt das Ortsbild neu

Das ortsbildprägendste Projekt in der Geschichte der Gemeinde Murg ist zwar seit Herbst 2021 praktisch abgeschlossen. Wegen Corona konnte aber erst jetzt gebührend gefeiert werden. Das Einweihungsfest für die Murger Mitte fand am 16. Juli statt, es schloss sich der Murger Hock an. Die Gemeinde durfte sich über viel Anerkennung, Respekt und Gratulationen freuen. Das i-Tüpfelchen für die Murger Mitte ist gerade in Bau: Das ehemalige Jugendcafé wird umgestaltet und voraussichtlich im Frühjahr als „Café Centro“ wieder öffnen.

2020 und 2021 belastete Corona den Haushalt, und auch 2022 gibt es kein Ausruhen. In diesem Jahr setzen die steigenden Energiepreise dem Haushalt der Gemeinde zu. Um Energiekosten zu sparen, wird die Heizung in den öffentlichen Gebäude gedrosselt, wo es nur geht. Zusätzlich geht die Straßenbeleuchtung eine Stunde früher aus, und die Weihnachtsbeleuchtung ist auf einen Christbaum pro Ortsteil reduziert. Die Straßenbeleuchtung wird in Rekordtempo auf LED umgestellt.

In den Farben der Ukraine zeigten sich die Vertreter der Partnerstädte Murg und Mehun bei der Challenge (von links): Bürgermeister Adrian Schmidle, der französische Verschwisterungspräsident Philippe Hubert, Angelika Cornu und Bürgermeister Jean-Louis Salak. | Bild: Christine Schmidle/Gemeinde Murg

Als die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in der Gemeinde eintrafen, gründete sich in Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk Ukraine schnell ein Helferkreis. Die Unterstützung war und ist groß. Viele Bürgerinnen und Bürger stellten Wohnraum zur Verfügung und halfen, wo immer sie konnten. Die Gemeinde mietete zur Unterbringung schließlich das ehemalige Kinderheim Doll an.

Murg und Mehun gemeinsam für Freundschaft und Frieden

Im Juni reiste eine Murger Delegation zum Wettbewerb der Challenge in die französische Partnerstadt Mehun. Die französischen Teilnehmer trugen blaue, die Murger gelbe Trikots – die Farben der ukrainischen Flagge. Mit der Aufschrift „Gemeinsam für die Freundschaft und den Frieden“ setzten die Partnerstädte ein deutliches Zeichen.

Ganz im Zeichen der Freundschaft stand auch der Besuch des Murger Gemeinderats im schweizerischen Murg am Walensee in diesem Herbst. Die Schweizer überraschten die Badener mit einem Freundschaftsschild am Seeufer „Wir sind Freunde“.

In Hänner-West ist der Bau des Breitbands abgeschlossen. Im Bild das Einblasen der Glasfaser im Juli. | Bild: Brigitte Chymo

Hänner-West wird als erstes über schnelles Internet verfügen. Die vorbereitenden Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch der Anschluss an das Backbone-Netz des Landkreises. Auch in Hänner-Ost sind die Arbeiten weit fortgeschritten, im neuen Jahr geht es in Oberhof weiter.

„Auf Leim“ ist schon fast Geschichte. Nur noch wenige der 50 Grundstücke sind unbebaut, die ersten Bewohner sind längst eingezogen und haben die Einwohnerzahlen für Murg ansteigen lassen. Im Oktober wurde offiziell die erste Wärmepumpe im Nahwärmenetz des neuen Wohngebiets in Betrieb genommen.

Der dritte und größte Solarpark am Südrand von Hänner ist am Netz. | Bild: Gemeinde Murg

Auch 2022 konnte die Klimaschutzgemeinde Murg beim Thema Umwelt punkten. Im Juni trat die Gemeinde dem Netzwerk Klimapartner Oberrhein bei. Einen Monat später, im Juli, ging am südlichen Ortsrand von Hänner der größte von drei Solarparks ans Netz. Zusammen leisten die Anlagen stolze 3,7 Megawatt.

Erst diesen Herbst brachten die Gemeinde und die Bürgerinitiative Murg im Wandel das Mitfahrprojekt „Murger nehmen Murger mit“ auf den Weg. Mit diesem Projekt sollen vor allem jene Zeiten abgedeckt werden, in denen der Bürgerbus nicht fährt.

Blick in die Kindertagesstätte In der Mühle. Die Einrichtung wurde für ihre gelungene Gestaltung mit mehreren Preisen ausgezeichnet. | Bild: Atelier Blickfang Leonie Baumgärtner

Die Kindertagesstätte In der Mühle ist hingegen weiter ein heißer Anwärter auf Preise. Bereits 2021 hatte die Einrichtung den deutschen Kita-Umweltpreis erhalten. Nun wurde die Kita erst kürzlich mit dem Faire-Kita-Zertifkat Baden-Württemberg ausgezeichnet. Nun gehört die Kita In der Mühle mit zu den 50 Kitas in Baden-Württemberg, die Träger des Zertifikates sind. Auch architektonisch wusste die Kita zu überzeugen und wurde von der Architektenkammer Baden-Württemberg zu einem der 23 Sieger des Auszeichnungsverfahrens für Neues Bauen gekürt.

Der Blitz schlug in ein Wohngebäude In der Mühle ein. Blick in den Dachboden am Tag nach dem Brand. | Bild: Vonberg, Markus

Die Einsatzkräfte waren 2022 das eine oder andere Mal ziemlich gefordert. Im Mai schlug in der Nacht der Blitz in ein Wohnhaus In der Mühle ein. Dank Feuerwehr konnte der Brand auf dem Dachboden schnell gelöscht werden. Im November drohte ein 16-Tonnen-LKW auf einer Böschung umzukippen und musste gesichert werden. Das Technische Hilfwerk wiederum war zu Stelle, als eine Hauswand in Niederhof abgestützt werden musste. Die Hauswand drohte aufgrund von Baumaßnahmen im Keller einzustürzen.

Die wichtigsten Murger Personalien aus diesem Jahr Markus Döbele wurde von der Feuerwehr Murg im Januar zum neuen Gesamtkommandanten gewählt und löste damit Stefan Fräßle ab, der 15 Jahre lang erfolgreich an der Spitze der Feuerwehr Murg gestanden hatte.



Pfarrer Steffen Kolb trat Mitte Oktober seinen Dienst als Kooperator der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg an und bewohnt seitdem das Pfarrhaus in Murg. Kolb stammt aus Bruchsal und wurde 2009 zum römisch-katholischen Priester geweiht.



Jörg Martin ist neuer Vorsitzender im SPD Ortsverein und löst den langjährigen Vorsitzenden Herbert Steinmeier ab.



Heinz-Jörg Küspert, Ehrenvorsitzender des Murger Verschwisterungskomitees und langjähriger Gemeinderat, verstarb im Oktober im Alter von 84 Jahren. Bis zuletzt pflegte Küspert enge Kontakte mit der Partnergemeinde Mehun-sur-Yèvre.



Hans-Jürgen Dietrich war als Zunftpräsident viele Jahre lang das Gesicht der Murger Fasnacht und bis zuletzt Präsident der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzunft. Dietrich verstarb am 11. Dezember im Alter von 70 Jahren. Dietrich bestimmte als SPD-Gemeinderat 15 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde mit.



Hans Maier, ein Niederhöfer Urgestein, war fast 40 Jahre lang Gemeinderat, 24 Jahre stellvertretender Ortsvorsteher, über 30 Jahre im Vorstand der CDU-Mittelstandsvereinigung und über 40 Jahre in unternehmerischer Verantwortung als Chef eines mittelständischen Malerbetriebes. Der umtriebige Niederhöfer, der bis ins hohe Alter Marathon lief, verstarb im Februar im Alter von 83 Jahren.

Der Bürgerverein Lebendiges Oberhof organisierte im August zum zehnten Mal sein beliebtes, 14-tägiges Sommerferienprogramm. Schauplatz des Geschehens ist unter anderem die Thimoshalle. Diese wiederum steht seit 20 Jahren, was die Oberhöfer mit einem Fest feierten. Ebenfalls ihr Zwanzigjähriges feierten im Oktober die New Gospel Singers Murg. Als Projektchor des Männerchors gegründet sind die 46 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Anne Kütemeier erfolgreicher denn je unterwegs.

Der SV Blau-Weiß Murg, einer der mitgliedsstärksten Vereine in der Gemeinde, wird sich künftig eigenverantwortlich um das Sportheim kümmern und plant eine Sanierung. Die Gemeinde zieht sich aus dem Unterhalt es in die Jahre gekommenen Gebäudes zurück, wird den Verein auf zehn Jahre aber mit jährlich 10.000 Euro unterstützen und das Gelände in Erbpacht für 99 Jahre überlassen.