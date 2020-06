von Peter Koch

Ende Juli schließt das Heim Doll dauerhaft seine Türen. Nachdem sich das 1953 von Hella Doll gegründete Haus schon länger in finanziellen Problemen befand war klar, dass es zu einer Schließung kommen würde. In den Gründungsjahren beherbergte das Haus bis zu 24 schwerstbehinderte Kinder. Einige von ihnen sind im Haus geblieben und erwachsen geworden, es war und ist ihr Zuhause, für die aktuell fünf verbliebenen Heimbewohner werden mit Hochdruck passende Pflegestellen gesucht.

Ursprung aller Sorgen war die Änderung der Landesheimbauverordnung vom 1. September 2009, wonach unter anderem die Unterbringung der Bewohner nur noch in Einzelzimmern statthaft war. Dies führte dazu, dass dem Heim die nötige Anzahl von Betreuungsplätzen fehlte, um es wirtschaftlich zu betreiben. Zudem verlangte die Änderung der Heimbauverordnung neue Standards in der Pflege, die in vielen Alten- und Pflegeheimen im Land zu zahlreichen baulichen Veränderungen führten. Solche Investitionen waren im Murger Heim aufgrund der gesunkenen Pflegeplätze nicht realisierbar.

So lief die Betriebserlaubnis zehn Jahre nach der Einführung der Landesheimbauverordnung aus und der Betrieb sollte zum 31. August 2019 eingestellt werden. Der Südkurier berichtete. Da jedoch nicht alle Bewohner bis zu diesem Datum anderweitig untergebracht werden konnten, wurde die Betriebserlaubnis für das Murger Heim zunächst über 2019 hinaus verlängert. Ines Bauernfeind, Geschäftsführerin des Privatkinderheim Hella Doll GmbH, erklärte damals, dass sie in verkleinerter Form weiter pflegen würden, bis der letzte Bewohner ein neues zuhause gefunden habe.

Der weitere Betrieb mit immer weniger Pflegeplätzen verschärfte die finanzielle Situation des Pflegeheims derart, dass Bauernfeind schließlich, am 2. Juni, den schweren Weg antreten und einen Insolvenzantrag stellen musste. Stephan Dietsche wurde als Insolvenzverwalter eingesetzt. Dieser führt seitdem die Geschäfte. Dietsche erklärte, dass der Betrieb des Heims nun zum Ende Juli dieses Jahres eingestellt werde. Für zwei der aktuell fünf Heimbewohner konnten zwischenzeitliche neue Pflegestellen gefunden werden. Dietsche ist zuversichtlich, dass auch die letzten drei Personen innerhalb kurzer Zeit angemessen untergebracht werden können.

Hella Doll, die die Geschäfte schon länger an Ines Bauernfeind abgetreten hatte, muss miterleben, wie ihr Lebenswerk abgewickelt wird und nicht zuletzt verlieren die letzten sieben Voll- und Teilzeitkräfte ihre Arbeitsstellen. „Ich denke, dass das Personal anderweitig Verwendung finden wird“, so Insolvenzverwalter Dietsche.