von Brigitte Chymo

Die Kindergartengebühren im kommunalen Kindergarten Regenbogen in Oberhof werden ab dem Kindergartenjahr 2021/22 um 2,9 Prozent steigen. So der Beschluss des Gemeinderates in seiner öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderat folgte damit der Empfehlung des Gemeinde- und Städtetages sowie den kirchlichen Leitungen zur Erhöhung der Beiträge.

Wie bei allen zurückliegenden Erhöhungen auch, signalisierten die kirchlichen Träger der weiteren fünf Kindergärten in der Gemeinde Murg die Erhöhung ebenfalls zu übernehmen. Damit werden in der Gemeinde Murg auch künftig für vergleichbare Betreuungsformen die gleichen Beiträge erhoben.

Bad Säckingen Stadtwerke Bad Säckingen: Neuer Chef sucht neue Geschäftsfelder Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderat Georg Kirschbaum (SPD) lehnte die Erhöhung ab. „Dem kann ich nicht zustimmen“, kritisierte der Rat die Berechnung der Elternbeiträge, die nach dem sogenannten württembergischen Modell erfolgt. Bei diesem Modell werden in einer Familie alle Kinder bis 18 Jahre berücksichtigt, egal ob im Kindergarten, Schule oder in Ausbildung. „Das ist unsozial, vielleicht arbeitet ja eines der Kinder schon“, so der Rat, der bereits mehrfach dafür plädiert hatte, die Gebühren vom Einkommen der Eltern abhängig zu machen.

Aus dem Ortschaftsrat Oberhof war bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung der Wunsch geäußert worden, das württembergische Modell dem badischen Modell gegenüberzustellen. Bei letzterem werden nur jene Kinder einer Familie berücksichtigt, die tatsächlich den Kindergarten besuchen. Hauptamtsleiter Werner Vökt meinte dazu, dass das badische Modell seit einigen Jahren in der Praxis nicht mehr angewendet würde.

Murg Die Gemeinde Murg bleibt trotz Lockerungen vorsichtig Das könnte Sie auch interessieren

Familien bezahlen demnach ab dem Herbst in einer Gruppe mit Verlängerten Öffnungszeiten mit einem Kind 140 Euro, mit zwei Kindern 109 Euro, mit der drei Kindern 72 Euro und mit vier Kindern 24 Euro. In der Kinderkrippe beträgt die Gebühr mit einem Kind 362 Euro, mit zwei Kindern 269 Euro, mit drei Kindern 183 Euro und mit vier Kindern 72 Euro.