Murg - Mit der Murger Ortskernsanierung einher gehen neue Einrichtungen in und um das Sanierungsgebiet, die sich angesiedelt haben. Optisch dominierend im Zentrum steht das Ärzte- und Apothekenhaus. Im sich anschließenden Anbau an das Murger Rathaus ist der neue Bürgerservice untergebracht. Zumindest von außen unverändert ist der Neubau der Murgtalschule. Inzwischen hat dort aber das Familienzentrum KuLt seine Pforten geöffnet.

Im November 2017 war zum ersten Mal die Rede von einem Ärztehaus in der Murger Mitte und am Standort des Alten Rathauses. Mit Beginn 2019 startete die Trenova Gruppe dann tatsächlich mit den Arbeiten zum Bau des Murger Ärztehauses, dessen Rohbau dann ein Jahr später stand.

Anfang 2021 zieht Leben in das Ärztehaus ein. Im Erdgeschoss eröffnet die Schwarzwald-Apotheke, die zuvor in der Murgtalstraße angesiedelt war. Im ersten Obergeschoss befindet sich nun das Ärztezentrum Hochrhein und im Mai zieht das Bauamt aus dem Gewerbegebiet West in das Erdgeschoss des Ärztehauses.

Im Anbau, der das Ärztehaus mit dem Murger Rathaus verbindet, ist jetzt neu ein Bürgerservice untergebracht. Dort befindet sich jetzt auch der neue Eingang ins Rathaus. Mit dem Bürgerservice verkürzt sich für den Bürger so mancher Weg. Denn Ausweise, Ummeldungen und vieles mehr können jetzt direkt am Counter im Bürgerservice erledigt werden.

Im Juni 2021 eröffnet schließlich auch der Zahnarzt, Implantologe und Oralchirurg Beshr Shokri aus Köln seine hochmoderne Zahnarztpraxis im zweiten Obergeschoss. Der offizielle Name für das Ärztehaus ist jetzt „Ärztehaus H54-Mitte Murg“, weil die exakte Adresse die Hauptstraße 54 ist.

Im Neubau der Murgtalschule zwischen Bürgerplatz und Schulhof bremste Corona lange Zeit die Aktivitäten des Familienzentrums KuLt aus. Inzwischen beherbergen die Räume aber eine Vielzahl von Projekten. Im November 2021 zog die Bücherei aus ihren provisorischen Räumen im Erdgeschoss neue Räume im Obergeschoss um. Das Familienzentrum ist außerdem Treffpunkt für die Aktivitäten der Hebamme Gudrun Roemer, beherbergt Gymnastikgruppen, ist Besprechungsort für die Nachbarschaftshilfe und Murg im Wandel. Der Helferkreis für ukrainische Flüchtlinge organisiert zudem regelmäßig Cafétreffs.

Was jetzt noch fehle, sagen viele, das sei ein Café in der Murger Mitte, um in aller Ruhe ein bisschen verweilen und genießen zu können. Inzwischen ist das keine Zukunftsmusik mehr, sondern in greifbarer Nähe. Das ehemalige Jugendcafé direkt am Rathausvorplatz wird umgebaut, und ein Tagescafé wird einziehen. Der Baubeschluss ist gefasst, die Gelder sind eingestellt und eine Pächterin für den Gastrobetrieb ist gefunden. Zum Ende des ersten Quartals 2023 sollte der Umbau abgeschlossen sein.