Einige Brücken auf dem Gebiet der Gemeinde Murg müssen in den nächsten Jahren saniert werden. Zu diesem Ergebnis kommt der Wehrer Diplom-Ingenieur Axel Schwenke. Er hat 2021 und 2022 zehn ganz oder teilweise im Besitz der Gemeinde befindlichen Brückenbauwerke untersucht. Der Gemeinderat Murg beauftragte am Montag die Gemeindeverwaltung, die sanierungsbedürftigen Brücken zu ertüchtigen und die ausstehenden Prüfungen durchzuführen.

Ganz oben auf der Prioritätsliste steht die vor 1978 errichtete Rheinuferweg-Brücke über den Rothausgraben, die noch dieses Jahr saniert werden soll. In derselben Dringlichkeitsstufe sind der Fähristeg über die Murg und die Fußgängerbrücke über das Rothenbächle eingestuft. Bereits saniert wird die Brücke an der Fabrikstraße.

Alle sechs Jahre werden die Brücken genau unter die Lupe genommen

Jedes Jahr sollte bei den Brückenbauwerken mit über zwei Meter Spannweite eine Sichtprüfung durchgeführt werden, erklärte Schwenke dem Gemeinderat. Alle drei Jahre wäre eine einfache und alle sechs eine umfangreiche Prüfung fällig – der sogenannte Brücken-TÜV. In Murg gibt es 14 prüfungspflichtige Brücken im Besitz der Gemeinde.

Bürgermeister Adrian Schmidle (dritter von rechts) mit Gemeinderäten und Verwaltungsmitarbeitern vor der Brücke an der Murgmündung. | Bild: Vonberg, Markus

Insgesamt untersuchte Schwenke in deren Auftrag 2021 und 2022 zehn Brücken. Die oben erwähnten drei seien in einem kritischen Zustand, erklärte der Ingenieur im Gemeinderat. Der Zustand von vier untersuchten Brücken sei befriedigend oder ausreichend, drei stünden einwandfrei da. Insgesamt kommen auf die Gemeinde bis 2025 Kosten in Höhe von über 680.000 Euro für die Sanierung oder Erneuerung von Brücken zu.

So ist es um die Brücken in Murg bestellt Brücken mit oberster Sanierungspriorität Fußgängerbrücke Rothausgraben, Baujahr vor 1978, Brücken-TÜV 2022, Sanierung 2023, Kosten 24.000 Euro. Fähristeg, Baujahr 2001, Brücken-TÜV 2021, Erneuerung 2024, Kosten 147.000 Euro. Fußgängerbrücke Rothenbächle, Baujahr 1991, Brücken-TÜV 2022, Erneuerung 2024, Kosten 79.000 Euro. Brücken mit mittlerer Sanierungspriorität Brücke Lochmühle, Baujahr 1956, Brücken-TÜV 2021, Sanierung 2024, Kosten 108.000 Euro. Brücke Strahlbrusch, Baujahr 1874, Brücken-TÜV 2021, Sanierung 2024, Kosten 150.000 Euro. Murgmündungsbrücke, Baujahr 1967, Brücken-TÜV 2021, Sanierung 2025, Kosten 155.000 Euro. Murghaldenbrücke Glockenspiel, Baujahr 1996, Brücken-TÜV 2022, Sanierung 2025, Kosten 20.000 Euro. Brücken mit niedriger Sanierungspriorität Willy-Düsch-Brücke, Baujahr 1988, Brücken-TÜV 2021, Unterhaltsmaßnahmen. Andelsbachbrücke, Baujahr 1968, Brücken-TÜV 2021, Unterhaltsmaßnahmen. Straßenbrücke Rothenbächle, Baujahr 2006, Brücken-TÜV 2022, Unterhaltsmaßnahmen. Noch nicht geprüfte Brücken Straßenbücke Seelbach Hartrichstraße, Baujahr 2020, Brücken-TÜV 2026. Brücke Seelbach Sportplatz, Baujahr 2010, Brücken-TÜV 2023. Forstbrücke Andelsbach, Baujahr 1930, Brücken-TÜV 2023.

Bereits diesen Herbst soll mit der Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Rothausgraben begonnen werden. Ihre Standfestigkeit sei in Teilbereichen beeinträchtigt, sagte Schwenke. Zwar ist der Rheinuferweg Richtung Bad Säckingen und damit auch die Brücke für Autos gesperrt. Doch im Augenblick könnten sie nicht einmal Fahrzeuge des Bauhofs benutzen.

Bei Bauten auf der Gemeindegrenze werden die Kosten geteilt

Die Sanierungskosten sind relativ gering und werden auf 24.000 Euro geschätzt. Weil das Bauwerk auf der Gemeindegrenze liegt, muss sich an der Finanzierung der Arbeiten auch die Nachbarstadt Bad Säckingen beteiligen. „Wir haben bereits Gespräche mit der Stadt geführt. Die Kosten können halbiert werden“, erklärte Annette Müller vom Bauamt Murg. Das Prinzip der Kostgenteilung gelte auch für andere Brücken an der Gemeindegrenze zu Bad Säckingen, Laufenburg und Rickenbach.

Wesentlich teurer kommen zwei weitere Brücken in der obersten Priorisierungsstufe, die 2024 erneuert werden sollen: Für die 1991 erbaute Fußgängerbrücke Rothenbächle sind 79.000 Euro eingeplant, für den 2001 errichteten Fähristeg sogar 147.000 Euro. Bauamtsleiter Karl-Heinz Peter warf die Frage auf, ob über das Rothenbächle überhaupt eine Fußgängerbrücke notwendig sei, denn nebenan verlaufe eine relativ neue Straßenbrücke.

Die Frage beim Fähristeg: Sanierung oder Erneuerung?

Unstrittig ist, dass am Fähristeg, der das Murger Mühle-Areal mit dem linken Murgufer verbindet, etwas gemacht werden muss. Die Frage ist nur, ob Sanierung oder Erneuerung. Letzteres wäre 8000 Euro günstiger als die auf 155.000 Euro veranschlagte Sanierung.

Der Fähristeg war eine von zwei Brücken, die der Gemeinderat zu Beginn seiner Sitzung vor Ort in Augenschein nahm. Die andere war die aus dem Jahr 1967 stammende Murgmündungsbrücke. Sie relativ viel befahren, weil sie den Murhena-Parkplatz und den Wohnmobilstellplatz erschließt. Wegen Schäden wurde ihre Tragkraft jüngst auf zwölf Tonnen beschränkt, was Probleme bereitet, wie Schwenke sagte: „Feuerwehr, Müllwagen, die sind alle schwerer, selbst der beladene Getränkelaster.“ 2025 soll die Brücke deshalb saniert werden, voraussichtliche Kosten: 155.000 Euro.