Die Rollstuhlschaukel hat die Nase vorn. Am Donnerstag, 20. Mai, dem letzten Tag des Wettbewerbs „EnBW-Macher-Bus“ führte das Projekt der Lebenshilfe Südschwarzwald „Rollstuhlschaukel für den Behringer-Hof“ in der Kategorie „Kinder und Jugendliche“ zur Mittagszeit mit mehr als 3600 Stimmen weit vor dem Zweitplatzierten. Und stündlich wuchs die Zahl der Unterstützer weiter, die im Internet ihre Stimme für das Herzensprojekt von Heidi Behringer abgaben. Damit wird das EnBW-Macher-Team irgendwann in der nächsten Zeit auch Station auf dem Behringer Hof in Hänner machen, die Ärmel einen Tag lang hochkrempeln und die Rollstuhlschaukel Wirklichkeit werden lassen.

Seit 2016 tourt der „EnBW-Macher-Bus“ mit zehn Mitarbeitern bereits durch Baden-Württemberg und hat in dieser Zeit mehr als 20 gemeinnützige Projekte realisiert. Nach der Bewerbungsphase 2021 hatte eine Jury aus der Vielzahl der Bewerbungen jeweils drei Finalisten in den Kategorien „Kinder und Jugendliche“, Senioren und Soziales“ und „Tiere und Umwelt“ ausgewählt. Mit dabei ist auch die Rollstuhlschaukel. Die Freude bei der Lebenshilfe und Heidi Behringer war groß, dass die Rollstuhlschaukel den Sprung in das Finale geschafft hat. Seitdem wurden die Daumen gedrückt und vor allem um Unterstützung für das Projekt geworben.

Schon seit 2014 ist der Behringer Hof unter dem Dach der Lebenshilfe Südschwarzwald, der als gemeinnütziger Verein Menschen mit und ohne Handicap aller Altersgruppen und deren Angehörige unterstützt. Zum Beispiel bei barrierefreier Freizeitgestaltung wie einem Ausflug in den Wald oder aufs Feld, einem Abenteuer Alltag oder einer Ferienfreizeit.

Die Schaukel

Eine Schaukel für Rollstuhlfahrer fehlt bislang. „Einfach mal abheben von den Rädern“, erinnerte sich Heidi Behringer an ihre Kinderzeit: „Ich hatte nicht groß Spielsachen, aber eine Schaukel. Das war wichtig, das war mein rettender Pol und hat mich inspiriert.“ Bei der Idee für eine Rollstuhlschaukel stand zunächst einmal das Internet Pate: „Ich war im Netz unterwegs und hab nach solchen Schaukeln geschaut. Ich hab dann tatsächlich auch etwas gefunden“, erzählt Behringer.

Die Kutsche

Die Rollstuhlschaukel soll das barrierefreie Freizeitangebot auf dem Behringer Hof nun weiter ergänzen. Schon seit einigen Jahren im Einsatz ist ein Rollikutschwagen, der es auch Rollstuhlfahrern ermöglicht, mit der Kutsche unterwegs zu sein. Auch der Rollikutschwagen war ein Herzensprojekt von Heidi Behringer.