„Es gibt eine Telefonnummer, die kann man immer erreichen – die 112“: Mit diesen Worten eröffnete Dekan Peter Berg den Festgottesdienst anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Murg-Hänner und führte weiter aus: „112 – da bewegt sich was.“

Auch die etwas betagten Gefährte der Feuerwehren sind noch roll-bereit und zeigten sich in gepflegtem Rot. | Bild: Anna-Lena Lauber

Wie viel sich tatsächlich in den letzten Jahrzehnten Feuerwehrwesen bewegt hat, wurde am Festsonntag eindrücklich vermittelt. Von dem zwei MS starken Schlauchwägele der Abteilung Hänner aus dem Gründungsjahr 1898 bis hin zum 360 PS starken Plug-In-Hybrid Chemiewehrfahrzeug der DSM Sisseln aus dem Jahr 2022: Der Festumzug mit 24 Fahrzeugen und Gefährten sorgte für eine eindrucksvolle Reise durch die Geschichte der Feuerwehr.

Dabei waren nicht nur Wagen der eigenen Abteilung Hänner und aus Murg und Oberhof mit von der Partie, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden Rippolingen, Bad Säckingen, Laufenburg, Albbruck, Lauchringen, Niederwihl, Dogern, der Werksfeuerwehr der Höganäs und der DSM Sisseln.

Kameradschaft wird großgeschrieben bei der Feuerwehr: Auch die Kollegen aus Rickenbach feierten zusammen in Hänner. | Bild: Anna-Lena Lauber

Zahlen und Fakten Die Feuerwehr Hänner gibt es seit mehr als 125 Jahren. Die Abteilung Hänner ist eine von drei Abteilungen der Gesamtfeuerwehr Murg. Ausgerüstet ist die Abteilung mit einem mittleres Löschfahrzeug 10-6 (MLF) Mercedes/Rosenbauer aus dem Jahr 2011. Die Abteilung hat 43 Mitglieder, darunter 26 Aktive. Weitere Abteilungen der Gemeinde Murg sind Murg/Niederhof und Oberhof. Insgesamt hat die Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Murg 197 Mitglieder, wovon in der Einsatzabteilung 113 Kameradinnen und Kameraden tätig sind. 53 Kameraden befinden sich in der Alters- und Reservemannschaft. In unserer Jugendfeuerwehr sind zur Zeit 25 Jugendliche in der Ausbildung. In Deutschland gibt es 22.020 freiwillige Feuerwehren mit über einer Millionen freiwilligen Feuerwehrleuten.

Auf dem Traktor zum Einsatz. Auch das gehört zur Feuerwehrgeschichte. | Bild: Anna-Lena Lauber

Ein Höhepunkt folgt dem anderen

Wie ein Einsatz der Feuerwehr tatsächlich abläuft, demonstrierten die Feuerwehr und der First Responder Laufenburg bei einer Schauübung mit Brandsicherung und Personenrettung. Markus Döbele, Kommandant der Feuerwehr Murg, kommentierte und erklärte das Geschehen den interessierten Zuschauern: Von der Reihenfolge und dem Ablauf einer Rettungsaktion, über die verschiedenen Aufgabengebiete und Funktionen der Beteiligten bis hin zu weiteren interessanten Fakten.

Sichtlich zufrieden zeigte sich Abteilungskommandant Bernhard Baier (links) angesichts des gut besuchten Festsonntags. | Bild: Anna-Lena Lauber

Wie fortschrittlich die Einsatzkräfte mittlerweile arbeiten, wurde klar, als auf einem Tablet online die Rettungskarte rausgesucht wurde. „Auch wir entwickeln uns weiter“, so Döbele.

Die Kolleginnen und Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Laufenburg demonstrierten bei einer Schauübung das Vorgehen bei einem Rettungseinsatz. | Bild: Anna-Lena Lauber

Doch nicht nur Umzug und Schauübung lockten zahlreiche Interessierte an – auch das Fest an sich war am Samstag und Sonntag durchgehend gut besucht, bilanzierte Bernhard Baier, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Murg-Hänner, am Sonntagnachmittag. Etwas bedauerlich: Das Wetter machte dem Festvergnügen am späten Samstagabend leider einen Strich durch die Rechnung. „Am Abend kamen nicht nur viele Leute, sondern dann leider auch die Wolken“, so Baier. Gegen 22.30 Uhr musste das Festzelt aufgrund des Unwetters geräumt werden.

Viele Besucher beobachteten den die Schauübung der Feuerwehr Laufenburg. | Bild: Anna-Lena Lauber

Fast zwei Jahre Planung

Abgesehen davon zeigte sich Baier jedoch äußerst zufrieden. Festplatz und Festzelt waren durchweg gut gefüllt, der große alte Nussbaum und der aufgespannte Fallschirm sorgten für eine schöne Atmosphäre, die Stimmung war bombastisch und alles funktionierte wie geplant, fasste Baier zusammen.

Neben einem großen Festzelt sorgten ein aufgespannter Fallschirm und der alte Nussbaum für eine gemütliche Atmosphäre auf dem Platz. | Bild: Anna-Lena Lauber

Damit auch alles möglichst reibungslos ablaufen konnte, musste im Vorfeld einiges an Zeit investiert werden. Fast zwei Jahre Organisation stecken dahinter: „Im September 2021 haben wir mit der Planung gestartet“, verriet der Kommandant.