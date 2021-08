von Werner Probst

Christel Hikisch wird am heutigen Freitag 80 Jahre alt. Die Jubilarin erfreut sich einer guten Gesundheit. Sie hat viel Freude an den Blumen in und um das Haus. Auch eine Blumenwiese gehört zum Umfeld.

Blick auf die Lebensstationen

In Essen kam Christel Hikisch als Jüngstes von sechs Kindern auf die Welt. Ihr Vater starb im Krieg. Als sie 14 Jahre alt war, arbeitete sie in einem Haushalt und in einem Lebensmittelgeschäft, ehe sie 1958 ihren späteren Mann Richard kennenlernte und zwei Jahre später dann die Hochzeitsglocken läuteten. In der Sprühtechnik in Murg arbeitete sie und brachte drei Kinder auf die Welt. Die Maryan Beachwaer Group war ihr späterer Arbeitgeber, ehe sie im Jahre 2000 in Ruhestand ging.

1970 konnte in das Eigenheim in der Habsburger Straße 2 eingezogen werden. Gerne denkt sie an die Zeit zurück, wo vielfach der Urlaub in Konstanz verbracht wurde. „Da waren wir fast jedes Jahr am Oktoberfest“, sagte die Jubilarin. Gemeinsam mit ihrem Mann war sie bei den Wanderungen mit den Schwarzwaldvereinen in der Umgebung mit von der Partie. Vor zwei Jahren starb ihr Mann.

Zu den großen Freuden von Christel Hikisch gehört, dass sie viel von ihren Verwandten besucht wird. „Mir ist es nie langweilig“, sagte die Jubilarin. Am heutigen Geburtstag werden neben den Geschwistern, den Kindern und den fünf Enkelkindern auch zwei Urenkel ihre Glückwünsche überbringen.