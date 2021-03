von Brigitte Chymo

Wechsel im Ortschaftsrat Oberhof: Janine Räder rückt für Johannes Oeschger nach, der sein Amt als Ortschaftsrat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat.

Oeschger war 2019 bei den Kommunalwahlen als jüngster Kandidat auf der CDU-Liste angetreten. Der damals 24-Jährige erhielt 138 Stimmen und schaffte damit auf Anhieb den Sprung in den Ortschaftsrat Oberhof.

Oeschger nahm seit Mitte letzten Jahres nicht mehr an den Ortschaftsratsitzungen teil und stellte im Februar den Antrag, als Ortschaftsrat zurücktreten zu können. Der Ortschaftsrat stimmte diesem Antrag am Dienstagabend in seiner öffentlichen Sitzung zu. Es müssten wichtige Gründe vorliegen, um aus diesem Amt ausscheiden zu können, und die Gesundheit sei einer, so Ortsvorsteher Roland Baumgartner.

Der Ortschaftsrat bedauerte diesen Schritt. „Es ist immer schön, wenn sich junge Leute einbringen“, so der Ortsvorsteher und sprach weiter von „einem Akt der Vernunft“: „Wir haben vollstes Verständnis.“

Im nächsten Schritt verpflichtete der Ortschaftsrat Janine Räder, die 2019 bei den Kommunalwahlen nach Angelika Eckert und Johannes Oeschger das drittbeste Ergebnis auf der CDU-Liste eingefahren hatte. Die damals 39-Jährige hatte 57 Stimmen erhalten und rückt damit als Nachfolgerin von Johannes Oeschger nach.