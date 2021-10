von Lucia van Kreuningen

Den Ortsverband des Sozialverbandes VdK-Hänner-Oberhof wird es ab dem 31. Dezember 2021 nicht mehr geben. Der Ortsverband fusioniert mit dem Ortsverband Murg. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen die anwesenden fünf Mitglieder einstimmig, dass der Ortsverband Hänner-Oberhof aufgelöst und die noch verbleibenden 17 Mitglieder dem Ortsverband Murg angegliedert werden.

Murg/Israel Angekommen im Heiligen Land: Nico Richter aus Murg ist mitten drin im Monat der großen Feste Das könnte Sie auch interessieren

Zu dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung hatte die Kreisverbandsvorsitzende Lucia van Kreuningen jedes Mitglied persönlich durch ein entsprechendes Einladungsschreiben informiert und den Termin im Bürgerraum in Oberhof anberaumt. Der bisherige Vorsitzende Anton Stoll hatte sie darum gebeten, da er sich nach über zehn Jahren im Amt aufgrund seines Alters nicht mehr in der Lage sah, den Ortsverband weiter zu führen und auch aufgrund der Altersstruktur der Mitglieder kein Vorstand mehr zusammen zu bekommen war.

Hochrhein/Schweiz Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg: Der Einkaufstourismus zeigt sich gegenüber Straßensperrungen immun Das könnte Sie auch interessieren

Die Kreisverbandsvorsitzende hatte die Corona-Situation abgewartet und da nun alle Mitglieder geimpft waren, diese Sitzung anzuberaumt. Zu dieser Sitzung war auch der Vorsitzende des Ortsverbandes Murg Rupert Metz anwesend und er hieß die neuen Mitglieder willkommen. Eine sogenannte Mitgift werden die Mitglieder aus Hänner-Oberhof nicht mitbringen, den Restbestand in ihrer Kasse werden sie noch für ihr Gebiet, den Kranz am Volkstrauertag und einen runden Geburtstag verwenden.

Dank an Mitglieder

Die stellvertretende Ortsvorsitzende Angelika Eckert nutzte die Gelegenheit, im Rahmen einer kleinen Rede sich bei den eifrigen Mitgliedern zu bedanken. „Ich bin froh, dass ihr eine Fusion unternehmen wollt und nicht einfach nur den Verein auflöst.“ Waren ihre Worte und an den Ortsverbandsvorsitzenden gewendet, erinnerte sie an eine Sitzung im Jahr 2006, bei der ihr klar geworden ist, was sich hinter dem Wort VdK versteckt, nämlich, dass die Mitglieder für einander da sind und versuchen sich zu helfen.