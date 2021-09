Um gegen die Senioreneinsamkeit zu kämpfen, startet der Ortsseniorenrat Murg unter der Leitung des Vorsitzenden Wolfgang Tritschler an den Montagen, 6. und 13. September, 10.30 bis 12 Uhr und 15 bis 16.30 Uhr am Hirschenbrunnen in Murg mit einem „Schwätzbänkle“.

wehr Zum Plauderstündchen auf die Schwätzbänkle Das könnte Sie auch interessieren

An der Ruhebank am Hirschenbrunnen im Ortszentrum von Murg wird ein Plakat „Schwätzbänkle, Nehmen Sie hier Platz, wenn Sie schwätzen wollen“, angebracht. Wer das Bedürfnis zu einem Gespräch, einem „Schwätzle“, hat, kann zu den angegebenen Zeiten Platz nehmen und sich mit einem Vorstandsmitglied des Ortsseniorenrats Murg austauschen. Die Themen sind egal. „Bitte trauen Sie sich. Bekämpfen Sie die Einsamkeit, die Sie vielleicht schon lange eingeholt hat“, schreibt der Seniorenrat in der Ankündigung. Bei Regen entfallen die Termine.