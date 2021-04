von Peter Koch

Zu einer Geldstrafe wurde vor dem Amtsgericht Bad Säckingen eine 58-jährige Murgerin für eine Unfallflucht verurteilt, die sich Ende September 2020 ereignet hatte. Die Angeklagte erhielt eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 25 Euro. Auf die Einziehung der Fahrerlaubnis verzichtete die Richterin aufgrund der besonderen Umstände des Falls. Die Angeklagte räumte vor Gericht den Tathergang weitestgehend ein und berichtete, dass sie am entsprechenden Morgen mit ihrem Auto unterwegs gewesen sei. Mit ihr im Auto befand sich eine Bekannte. Als sie in der Ortslage Murg, im Bereich des Keltenweges, rückwärts aus einer Parklücke ausparkte, stieß sei leicht gegen einen Wagen, der auf der anderen Straßenseite geparkt war.

Den Kontakt zwischen den Fahrzeugen bemerkte sie. „Es war kein richtiger Stoß, es gab auch kein Geräusch, es war nur eine leichte Berührung, die ich als Fahrerin wahrnahm“, erläuterte sie der Richterin. Die Angeklagte und ein Zeuge, der den Vorgang vor Ort beobachten konnte, schilderten im Prinzip den Ablauf der Ereignisse gleich. So stieg die Angeklagte nach dem Vorfall aus, ging hinter ihr Auto und musterte gründlich und längere Zeit beide Autos. Ihren Angaben nach, waren an beiden Fahrzeugen keinerlei Beschädigungen erkennbar. Da es für sie ohne Schaden nichts zu regulieren gab, sah sie keine Veranlassung vor Ort zu verweilen oder sich nach dem Fahrzeugnutzer umzusehen.

Sie entfernte sie sich also von der Unfallstelle und fuhr nach Hause. Hier widersprach der Zeuge jedoch. Er behauptete, dass der Schaden, auch aus Entfernung, deutlich sichtbar gewesen sei. Er fertigte schließlich vom abfahrenden Fahrzeug der Angeklagten ein Foto und sicherte so das Kennzeichen, das es der Polizei dann ermöglichte, die Verursacherin zu ermitteln. Ein Kraftfahrzeug-Sachverständiger, der für die Versicherung den Schaden am geparkten Auto mit 1.345 Euro taxiert hatte und ein Polizist, der die Unfallaufnahme auf dem Polizeiposten Laufenburg aufgenommen und die Schäden fotografisch gesichert hatte, bezweifelten, dass der Zeuge den Schaden, der nur bei genauester Betrachtung überhaupt zu erkennen gewesen sei, aus einer Entfernung um die neun Meter und über den Rückspiegel seines Fahrzeuges habe erkennen können.

Die Vorsitzende Richterin gestand der Angeklagten daher auch zu, dass der Schaden für sie augenscheinlich nicht erkennbar gewesen sein möge. Jedoch, so die Richterin, aufgrund ihrer langjährigen Fahr- und Lebenserfahrung hätte sie wissen müssen, dass es bei jeglichem Kontakt zwischen Fahrzeugen auch immer einen Schaden gebe und das sich selbst kleinste Lackschäden bei den Reparaturkosten in jedem Fall oberhalb der Geringfügigkeit bewegten, so die Richterin.