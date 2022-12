„Es gibt keine Musik, ohne, dass sich etwas bewegt“ – so drückte sich Klaus Siebold, Dirigent des MV Niederhof, bei dessen Jahreskonzert in der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof aus. Das Konzert trug daher den Titel „Musik bewegt“ und umfasste Werke, die diesem Titel gerecht wurden. Den Auftakt machten jedoch zunächst die beiden Jugendorchester der Ausbildungsgemeinschaft Murg-Niederhof unter der Leitung von Sabrina Kurz.

Für die gemeinsame Aufführung des Stückes „High Hopes“ ernteten die Jungmusikanten gebührenden Applaus. Mit der ausdrucksstarken Ouvertüre „Choreografy“ von Robert Sheldon nahm der MV Niederhof auf der Bühne Platz. Aus der Vertonung des Gedichts „Peer Gynt“ des Norwegers Henrik Ibsen spielte der Verein die Sätze „Morgenstimmung“ und „In der Halle des Bergkönigs“. Dabei wurde das Motiv durch die verschiedenen Instrumente getragen. Keltische Klänge ertönten bei dem Stück „Celtic Flutes“, bei welchem Daria und Raphael Imhof ein gelungenes Solo spielten. Bei „After all“ durfte bereits das nächste Ehepaar, das durch die Musik zueinander gefunden hat, solistisch auftreten. Sarina und Florian Döbele überzeugten dabei an der Solo-Trompete.

Bewegte Filmmusik durfte an diesem Konzertabend nicht fehlen, wobei sich der MV Niederhof für „How to train your dragon“ aus „Drachenzähmen leicht gemacht“ und das majestätische Werk „The lion king“ entschieden hatte. Neben dem bewegenden musikalischen Teil sorgte der MV Niederhof für weitere bewegende Momente. Einer davon war die Ehrung des langjährigen Mitglieds Jürgen Strasser. Er feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Vereinsjubiläum (wir werden noch berichten). Dies honorierte der MV Niederhof durch die Aufführung der Hymne „You‘ll never walk alone“.

Für besondere Stimmung sorgten auch die an alle Konzertbesucher verteilten „I love (MV) Niederhof“-Schals. Wie im Stadion schwenkten die Musiker und Gäste die Schals zur Hymne. Einen bewegenden Moment erlebten außerdem Sarah Klomki und Ilenia Oeschger (Klarinette), Laila Oeschger (Trompete) und Malika Volle (Saxophon).Für sie war es der erste Auftritt mit dem Aktivorchester. Auch Dirigent Klaus Siebold hatte sich einen besonderen Moment überlegt: Als Jazz-Fan hat er mit dem MV das Stück „Soul-Bossanova“ einstudiert. Als Abschluss des Konzertes spielte der Verein den Marsch „Abschied der Gladiatoren“.