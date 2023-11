Murg beginnt mit der Planung einer Tagespflege. Der Gemeinderat beschloss am Montag, gemeinsam mit dem Caritasverband Hochrhein in die ersten Planungsschritte einer Tagespflegeeinrichtung für die Gemeinde zu gehen. Das Projekt steht laut Bürgermeister Adrian Schmidle allerdings noch am Anfang, die Suche nach einem geeigneten Standort sowie eine Kostenkalkulation müssten noch erfolgen. Sollte es tatsächlich zur Umsetzung des Projekts kommen, würden mehrere Jahre vergehen.

Immer mehr pflegebedürftige Menschen

„Die ersten Pflegeheime schließen und gehen in Insolvenz“, machte Caritas-Vorstand Rolf Steinegger auf die schwierige Situation in der Pflege aufmerksam. Durch den demografischen Wandel gebe es immer mehr pflegebedürftige Personen – zwischen 2013 und 2030 soll deren Zahl von rund 300.000 auf 400.000 steigen. „Alles was wir momentan an Möglichkeiten haben, um die Pflege sicherzustellen, wird nicht in der Lage sein, den steigenden Bedarf abzufangen“, so Steinegger. Die Tagespflege könne hier eine Alternative darstellen.

„Die ersten Pflegeheime schließen und gehen in Insolvenz.“ – Rolf Steinegger, Vorstand des Caritasverbands Hochrhein | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Bei der Tagespflege werden pflegebedürftige Personen tagsüber betreut und erhalten dabei eine Verpflegung sowie die Möglichkeit zu sozialen Aktivitäten. Den Abend verbringen sie jedoch zu Hause. Das Ziel der Tagespflege ist laut Steinegger, dass die zu pflegenden Personen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können und die Angehörigen trotzdem entlastet werden.

Die Versorgung im Landkreis

Im Landkreis Waldshut und dem Gebiet um Rheinfelden wird die ambulante Pflege laut Rolf Steinegger bisher durch sieben Tagespflegen der Caritas ergänzt. In Bad Säckingen befindet sich eine Tagespflege der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Damit sei der Landkreis insgesamt gut abgedeckt, so Steinegger. Allerdings gebe es im Gebiet zwischen Murg, Laufenburg und Säcken nach Einschätzungen der Caritas noch Bedarf für eine Tagespflegeeinrichtung.

„Wir dürfen nicht blauäugig reingehen.“- Klaus Bossert (Grüne) | Bild: SK

Sollte eine Tagespflege in Murg entstehen, so müsste die Kommune ein passendes Gebäude errichten und der Caritas einen langfristigen Mietvertrag anbietet. Wie viele Arbeitsplätze durch die Ansiedlung einer Tagespflege geschaffen werden, hängt laut Rolf Steinegger von der Zahl der Plätze und dem Personalschlüssel ab. So seien die 15 Tagespflegeplätze in der Einrichtung in Lauchringen beispielsweise mit bis zu 14 Personen besetzt.

Die Kosten für einen Platz in der Tagespflege unterscheiden sich ebenfalls je nach Einrichtung. In Segeten liegt der Preis pro Tag für die betreuten Personen beispielsweise bei 36 Euro. Die Pflegekassen bezahlen je nach Pflegegrad sieben bis 20 Tage pro Monat.

Knackpunkt Finanzierung

Die Einrichtung einer Tagespflege in Murg stieß auf viel Zuspruch, aber auch auf Bedenken. Während sich Hans-Jürgen Bäumle (CDU) für eine Tagespflege in Murg aussprach, äußerte Klaus Bossert (Grüne) seine Zweifel: „Eine Tagespflege wäre wünschenswert. Aber ich sehe die Finanzierung eines solchen Gebäudes nicht.“

Bürgermeister Adrian Schmidle entgegnete daraufhin, man sollte das Vorhaben nicht voreilig aufgeben: „Wenn wir die Tagespflege wollen, gibt es Wege um ans Ziel zu kommen“. Bossert warnte jedoch weiterhin: „Wir dürfen nicht blauäugig reingehen.“ Herbert Steinmeier (SPD) stimmte Bossert zu: „Die Finanzierung ist ein Problem.“ Jedoch sprachen er und Dieter Muck (FW) sich dafür aus, das Projekt erst einmal anzugehen und die Kosten zu berechnen.

Einstimmig beschlossen

Mit Blick auf die finanziellen Bedenken versicherte Rolf Steinegger, man werde nicht überstürzt an das Projekt gehen, sondern gründlich Planen: „Es gibt keine Tagespflege, die in weniger als drei Jahren entstanden ist.“ Schließlich entschied sich der Gemeinderat einstimmig dafür, dass die Verwaltung gemeinsam mit der Caritas in die nächsten Planungsschritte gehen soll.