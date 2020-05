von Werner Probst

Eduard Denz aus Niederhof wird am Samstag, 2. Mai, 90 Jahre alt. Für viele Neubauten und sonstige Bauvorhaben in der Region schuf der Jubilar die Voraussetzung, dass diese überhaupt möglich wurden, denn er war Sprengmeister. So musste er vielfach schon fast zur nachtschlafenden Zeit Sprengungen vornehmen. Dass diese immer ohne jeden Zwischenfall abliefen, dafür ist der Jubilar besonders glücklich, aber auch stolz.

Sohn von Landwirten

Eduard Denz kam in Obersäckingen auf die Welt. Seine Eltern hatten nicht nur eine Landwirtschaft, sondern auch ein Fuhrbetrieb. So erinnert sich der 90-Jährige noch gut an die Zeit, als mit zwei Stieren als Zugtiere Langholztransporte gemacht wurden. Später hat sich die Familie dann den ersten Traktor angeschafft, der als Holzvergaser noch ohne Seilwinde eingesetzt wurde. Für die Langholztransporte wurden damals noch eisenbereifte Fahrgestelle eingesetzt und natürlich musste da auch noch ein „Schwigger“ die Hinterachse steuern. Zu den festen Erinnerungen von Eduard Denz gehört auch die Fahrt mit dem Holzvergasertraktor nach Freiburg, um dort an einer Beerdigung eines Verwandten teilzunehmen.

Bis 1963 war Eduard Denz im elterlichen Geschäft tätig, ehe 1963 das Tiefbauunternehmen Otto Weber in Laufenburg sein Arbeitgeber wurde. Hier wurde er alsbald Vorarbeiter, ehe er 1990 aus gesundheitlichen Gründen in Vorruhestand ging. Gerne denkt er an die Zeit zurück, als er mit seinen Mitarbeitern die Erdarbeiten für Kanalisationen oder den Wegebau bestritt. Zu den schönsten Erinnerungen gehört ein Waldwegebau in Strittberg, wo immer am Freitagabend der Bürgermeister auf die Baustelle kam und dann die Mannschaft mit einem Vesper belohnte.

In Vereinen engagiert

1956 heiratete Eduard Denz seine Frau Ottilie, eine Tochter des späteren Arbeitgebers Otto Weber. In Obersäckingen bezog das Paar eine Wohnung. Sieben Kinder kamen auf die Welt. 1964 zog die Familie nach Rhina um, ehe 1971 das mit viel Eigenleistung gebaute Haus in Niederhof bezogen werden konnte. Viele Jahre war Eduard Denz auch im Vereinsleben eine feste Größe. So trat er bereits 1972 dem Männerchor Niederhof als Basssänger bei und war vier Jahre auch Vorsitzender der Sänger. „Zu den schönsten Erlebnissen im Männerchor gehörte, wenn die Chormitglieder vollzählig in der Probe waren“, sagt der Jubilar. Er gehörte auch zu den Mitgründern der Harpolinger Seniorenwandergruppe und war so mit seiner Frau bei vielen Erkundungen des Schwarzwaldes mit von der Partie.

Nun, auch im hohen Alter, gibt es für den Jubilar nie Langeweile. Er freut sich, dass auch seine Frau gesundheitlich noch voll auf der Höhe ist, so dass nicht nur die Gartenarbeit gemeinschaftlich erledigt werden kann. So erfreuen sich beide an der Blumenpracht und genießen das frische Gemüse. Eduard Denz spielt gerne Halma oder liest ein Roman. Gerne erinnert sich Eduard Denz auch an den Wanderurlaub im Paznautal.

18 Enkel und sieben Urenkel

Wenn auch heute eine Geburtstagsfeier nicht möglich ist, wird sicherlich das Telefon kaum zur Ruhe kommen, denn neben den Kindern mit Partnern werden auch 18 Enkel und sieben Urenkel zu den Gratulanten gehören, deren Wünschen sich auch viele seiner Freunde anschließen werden.