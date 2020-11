von SK

Murg-Oberhof – „2020 ist es gar nicht so einfach kontinuierliche Musikausbildung zu betreiben. Muss man sich doch slalomartig durch Corona-Pausen schlängeln“, so lautet die Zwischenbilanz von Josef Klein, dem Dirigenten des Musikvereins Oberhof. Es sei unter diesen Umständen also noch schwieriger, erfolgreich zu sein, als es die Anforderungen zum silbernen Leistungsabzeichen für Jungmusikerinnen eh schon vorsehen. Darum ist der Musikverein Oberhof besonders stolz, dass der Einsatz von Heidi Eckert, Ines Fühner und Thea Mugrauer mit Leistungsabzeichen und Urkunde nach der erfolgreichen Silberprüfung belohnt wurden. Die Prüfungen waren am Reformationstag vom Blasmusikverband Hochrhein in der Musikschule Bad Säckingen abgenommen worden. Mit den drei Musikerinnen freuen sich ihre Ausbilder und der Vorstand der Musikvereins Oberhof. Matthias Wehrle und Steffi Klomki hatten am Erfolg ebenfalls mitgewirkt. Im Verlaufe des Jahres 2020 haben zehn Jungmusiker und Jungmusikerinnen des Musikvereins Oberhof somit das Silberne Leistungsabzeichen erreicht.