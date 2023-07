Sommer, Sonne, beste Unterhaltung für Jung und Alt und Musik in Hülle und Fülle, bot das traditionelle Sommerfest vom Musikverein Oberhof am vergangenen Wochenende rund um die Thimoshalle.

Der Musikverein Oberhof, der sich für die musikalische Unterhaltung der Gäste aus der Umgebung eingeladen hatte, konnte sich wieder einmal über viele Festgäste freuen, welche sowohl die gute Küche wie die unterhaltende Musik bei herrlichem Sommerfeeling genossen. Am Samstagabend war unter freiem Himmel erstmals Partytime mit DJ Andy angesagt. „Die Disco für Jung und Alt war ein voller Erfolg und es wurde bis weit über Mitternacht gefeiert“, freute sich Herbert Fleck, Vizevorstand vom Musikverein Oberhof. Mit einem bunten Musikprogramm empfing der Musikverein Rotzel am Sonntagvormittag die Festgäste zum Mittagskonzert.

Die Oberhofer Musiker servierten derweil den Besuchern ein zünftiges Mittagessen und kühle Getränke, die bei den sommerheißen Temperaturen regen Absatz fanden. Zum Nachtisch spielte das Jugendorchester Oberhof-Hänner unter ihrem Dirigenten Josef Klein auf. Während das große Kuchenbüffet zur Kaffeestunde mit allerlei süßen Stücken lockte, erfreute der Musikverein Gaiß-Waldkirch das Festpublikum mit bester Blasmusik. Mit einem breit gefächerten Konzertprogramm voller bekannter Melodien begeisterte die sechsköpfige MVO Swingband die Festbesucher zum musikalischen Ausklang am Sonntagnachmittag. Die ganz jungen Gäste hatten am Sonntagnachmittag zudem ihren Spaß. Der Kindergarten Regenbogen hatte am Spielenachmittag allerhand lustige Aktionen auf Lager.

Auch der Montag, als dritter Festtag bot noch einiges an guter musikalischer Unterhaltung. Der Musikverein aus Harpolingen und der Musikverein Alpenblick aus Willaringen spielten ab dem frühen Abend für die Gäste auf.