von sk

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Fördervereins St. Leodegar und Marzellus Hänner/Oberhof ist die Betroffenheit über den Tod von Heinz-Jörg Küspert am 23. Oktober gestanden. Die Vorsitzende Angelika Voigt hatte dies auch in ihrem Jahresbericht aufgenommen. Küspert sei Gründungsmitglied des Vereins gewesen und unermüdlich für den Verein und den vorherigen Orgelbauförderverein tätig gewesen. Er habe die Satzung erstellt, eine umfangreiche Broschüre über die Hännemer Kirche verfasst und sachkundige Kirchenführungen geleitet. Voigt sagte: „Wir haben mit Heinz-Jörg Küspert einen kompetenten und schaffensfreudigen Experten verloren.“

Die Regularien der Hauptversammlung wurden zügig abgearbeitet. Der Kassenbericht von Natalie Kritzer-Rock war übersichtlich und ohne Auffälligkeiten. Hans-Hugo Wilms hatte mit Bolko von Reinersdorff die Kasse geprüft und bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Bürgermeister-Stellvertreterin Gabriele Döbele-Kreutz leitete die einstimmige Entlastung des Vorstands. Sie überbrachte die Grüße und den Dank der Gemeinde und des Gemeinderats, vor allem für das kulturelle Angebot des Fördervereins.

Schriftführer Willi Moosmann erläuterte die Verpflichtungserklärung gegen sexualisierte Gewalt, die die Erzdiözese Freiburg für kirchliche Vereine fordert. Die Übernahme der diesbezüglichen Regelung in die Satzung haben die anwesenden Vereinsmitglieder beschlossen.

Nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie sei die Konzertreihe 2022 „erfreulich gut angenommen“ worden, stellte Angelika Voigt fest. Organist Stephan Kreutz, dem die gesamte Organisation der Konzerte obliegt, hat für 2023 bereits die Termine und Künstler bekannt gegeben. Am 7. Mai wird Karin Karle, Bezirkskantorin in St. Trudpert in Münstertal, konzertieren, am 9. Juli wird Stephan Kreutz aus Murg und am 22. Oktober Martin Neu aus Niederhof, inzwischen Bezirkskantor in Reutlingen, die Steinhoff-Orgel zum Klingen bringen. Voigt bedankte sich bei Stephan Kreutz für seine vorbildliche Arbeit mit einem Geschenk.