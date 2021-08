von sk

Der Blasmusikverband Hochrhein schult in den Sommerferien in zwei Wochen die Jungmusiker, damit sie die Prüfungen zum Bronzenen und Silbernen Leistungsabzeichen ablegen können. Die zweite Woche war diesmal für die Silbernen vorgesehen, die drei Zöglinge des Musikvereins Oberhof zur Vorbereitung nutzten. Dies schreibt der Musikverein in einer Pressemitteilung.

Die Prüflinge

Im vereinsinternen Vorlauf wurden Lea Brödlin, Jan Kraft und Amelie Schmidt mit zwölf Einheiten im Zoom-Unterricht vorbereitet. Bei Dirigent Josef Klein erlernten sie Musiktheorie, Gehörbildung und Rhythmus. Lea Brödlin wurde im Waldhorn-Unterricht von Matthias Wehrle (Rickenbach) ausgebildet und die Schlagwerker Jan Kraft und Amelie Schmidt erhielten rhythmische Praxis bei Simon Schneider (Herrischried).

Die Prüfungen

In einem Hybrid-Kurs (halb Zoom, halb live) wurden sie von den Lehrern des Blasmusikverbands auf die musikalischen Fähigkeiten überprüft. Mit den Ergebnissen waren nicht nur die drei Prüflinge, sondern auch die Vereinsverantwortlichen zufrieden. Trotz der Corona-Pandemie, die einen geordneten Ablauf beeinträchtigte, haben sich die Anstrengungen gelohnt. Der Musikverein Oberhof und seine Jugendabteilung, das Jugendorchester Oberhof-Hänner, sind stolz auf die Drei.

Kontakt: Musikverein Oberhof, Josef Klein, Telefon 07765/81 08, oder per E-Mail (mv-oberhof.de.tl).