Die Volksbank Rhein-Wehra hat am Mittwoch ihre bisherige SB-Filiale in Murg geschlossen. Damit hat die Genossenschaftsbank in der 7100-Einwohner-Gemeinde keine örtliche Filiale mehr.

In den bisherigen Bankräumen informiert die Volksbank ihre Kunden per Aushang über die Schließung und weist auf ihr Online-Serviceangebote sowie die Geschäftsstellen in Laufenburg und Bad Säckingen hin. Gegenüber unserer Zeitung will die Bank erst nächste Woche Auskunft geben über die Gründe der Schließung.

2018 war aus der Filiale eine SB-Niederlassung gemacht worden

Ende 2018 hatte die Volksbank Rhein-Wehra in Murg, Görwihl und Todtmoos die acht dort bisher beschäftigten Mitarbeiter abgezogen und die bisherigen Niederlassungen in n als Selbstbedienungsgeschäftsstellen umfunktioniert. Als Grund für diese Maßnahme wurde das geänderte Kundenverhalten genannt.

Mit diesem Aushang informiert die Bank über den Wegzug. Ein Kunde hat dies handschriftlich kommentiert. | Bild: Martin Rufle

Die Schließung der Murger SB-Filiale wirft natürlich die Frage nach der Zukunft der anderen SB-Filialen auf. Auf der Homepage www.volksbank-rhein-wehra.de/ ist die bisherige SB-Filiale Murg bereits nicht mehr zu finden. Die in Görwihl und Todmoos sind dort noch vermerkt.

Arbeiter montierten den Volksbank-Schriftzug ab

Die Geldautomaten waren am Freitag bereits abgebaut. Arbeiter montierten auch den am Gebäude angebrachten „Volksbank“-Schriftzug ab. Unklar ist, was mit der direkt an der Hauptsraße liegenden Immobilie jetzt geschieht.