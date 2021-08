von sk

Dem kleinen Ortsteil Oberhof in der Gemeinde Murg steht ein besonderes musikalisches Ereignis bevor: Am 5. September soll der neue Bürgersaal der Gemeinde vorgestellt werden und eine kirchliche Segnung erfahren. Dazu spielt der Musikverein Oberhof auf und auch die Jugendkapelle Oberhof-Hänner wird musikalisch etwas zum Besten geben, teilt der Musikverein mit.

Der Komponist

Dirigent Josef Klein, der als Komponist und Arrangeur unter seinem Komponistennamen Josef Klein-Wunderlich schon fast 100 Kompositionen – vorwiegend für Blasmusik – veröffentlicht hat, hat während der Corona-Zeit die Gelegenheit genutzt. Er hat mit der neuen Komposition „Oberhof – Du bisch de Hit!“ einen Swing-Marsch kreiert, der dem Musikverein Oberhof gewidmet ist und der nach der kirchlichen Segnung bei der Thimoshalle als Uraufführung erstmals um 12.30 Uhr erklingen wird.

Mitte August übergab Josef Klein seine gedruckte Ausgabe dem Oberhofer Ortsvorsteher Roland Baumgartner. Auch dessen Enkelin Lea Brödlin war bei der Übergabe dabei, hat sie doch das Titelbild entworfen, das diese Ausgabe ziert. Darauf zu sehen ist die typische Ansicht des Dorfes, das Zentrum mit Rathaus, Thimoshalle und Spielplatz und eben dem neuen Bürgersaal. Und was steckte im Umschlag? 30 Einzelstimmen für die Blasmusikanten von der Piccoloflöte bis zur C-Basstuba. Dazu der Text des neuen Oberhofliedes „Oberhof – Du bisch de Hit!“ sowie eine übersichtliche Partitur der spielenden Register.

Seit 2015 dirigiert Klein den Musikverein Oberhof. Durch eine verstärkte, sehr intensive Jugendarbeit, ist der Verein stark angewachsen, obwohl im Dorf noch viele weitere Gruppen aktives Vereinsleben betreiben. Der Dirigent empfand sehr schnell, dass dieses Ortszentrum eine besondere Chance für Begegnungen ist und daraus wuchs auch durch Kommunikation das Interesse der Jugend an der Blasmusik an. So vielfältig wie die Vereinsaktivitäten im Dorf sind, so soll der Swing-Marsch „Oberhof – Du bisch de Hit“ die vielfältigen Facetten der Blasmusik zum Klingen bringen. Nicht nur der Wechsel der Musikstile innerhalb des Stückes bringt dies zum Ausdruck, sondern auch das gleichberechtigte Miteinander der verschiedenen Register sorgt für akustische Abwechslung.

Nach einem optimistischen Opening ist der erste Teil des Marsches swingend gehalten, um das rege Dorfleben darzustellen. Der zweite Teil gehört der Tradition und deutet die Marschmusik an, einen der Grundpfeiler blasmusikalischen Wirkens. Im dritten Teil, der gesungen werden soll, vereinen sich beide Stile. Der Komponist und Textdichter Josef Klein hat es geschafft, das derzeitige Oberhöfler Vereinsleben in den Text zu integrieren, indem die Vereinsnamen – so gut es der Reim verträgt- auch genannt werden.

Der Musikverein Oberhof bei seinem ersten Auftritt nach Corona im Juli 2021. | Bild: Josef Klein/Musikverein Oberhof

Wer es bis zur Uraufführung nicht abwarten kann, orientiert sich im Internet. Dort hat der Komponist unter der Adresse www.jk-verlag.webnode.com/aktuell Noten und Text des Liedes veröffentlicht, die bereits im Vorfeld abrufbar sind. Doch so sehr das Internet nützlich sein kann, das Original gibt es erst am 5. September.