von BRIGITTE CHYMO

Der Verein

Vom Gründungsjahr bis in die Neuzeit war es ein langer Weg für den Verein Zechenwihler Hotzenhaus. Viele erforderliche Sanierungsmaßnahmen in dem aus dem Jahr 1748 stammenden Gebäude in Niederhof sind inzwischen abgeschlossen, und in das Hotzenhaus kann Leben einziehen.

Die Veranstaltung

Das denkmalgeschützte Haus soll durch eine Vielzahl von Aktivitäten zu einer Begegnungsstätte für Bürger werden, eine historische Lernstätte sein und soll so mithelfen, lokale Identität zu wahren und zu schaffen. „Teilbereiche dazu sind Hausführungen und Ausstellungen mit Unterrichtung lokaler und regionaler Geschichte, Einführung in traditionelle bäuerliche Tätigkeiten, nachhaltige Gestaltung des Grundstücks unter Einbeziehung der Bürger, insbesondere Schul- und Kindergartenkinder“, erklärt Vorsitzender Georg Kirschbaum. So schafft die Öffnung des Denkmals soziale Nachhaltigkeit. Außerdem wird im Hausgarten und auf dem Grundstück mit der Anpflanzung von Streuobstwiesen, heimischen Gehölzen und Stauden Wert auf ökologische Nachhaltigkeit gelegt. Für die Anpflanzungen auf dem Grundstück fallen Kosten an, Geld wird aber auch für Aktivitäten wie Ausstellungen und Hausführungen benötigt. Außerdem fallen immer wieder kleinere Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen an.

Der Verein und die Pandemie

Die regelmäßige Kommunikation im Vorstand und den Arbeitsteams war in der Corona-Zeit eingeschränkt. Im Haus notwendige Arbeiten konnten dennoch erlegt werden, auch einige Veranstaltungen konnten fast normal abgearbeitet werden.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen