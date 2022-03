von Susanne Eschbach

Der Verein

Stolze 179 Mitglieder zählt der 2011 gegründet Ortsseniorenrat in Murg. Gemeinsame Feste, Ausflüge und andere Veranstaltungen sorgen dafür, dass die Senioren in Murg und in den Ortsteilen nicht alleine bleiben und regelmäßige Unterhaltung haben.

Die Veranstaltung

Der Ortsseniorenrat möchte in Murg das Grillfest für Senioren etablieren. Dafür ist ein Programm für einen ganzen Tag in der Planung. So soll es ein Mittagessen geben, außerdem stehen Seniorengerichte auf dem Programm sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Danach plant der Ortsseniorenrat Murg ein Unterhaltungsprogramm bis zum Abendessen. Der Ortsseniorenrat organisiert für diesen Tag außerdem einen Fahrdienst, der die Senioren zu Hause abholt und am Abend wieder nach Hause bringt.

„Wir verwenden so wenig Plastik wie möglich“, erklärt der Vorsitzende des Ortseniorenrates, Wolfgang Tritschler. Einkaufen wollen die Mitglieder für das Grillfest ausschließlich im regionalen Handel, zudem soll in der Zeit der Veranstaltung kaum Strom verbraucht werden. „Denn wir benutzen keine Spülmaschine, sondern waschen das gesamte Geschirr von Hand“, so Wolfgang Tritschler weiter. Nach dem Fest soll der gesamte Platz natürlich ordentlich aufgeräumt und der Abfall umweltgerecht getrennt und entsorgt werden.

Die Arbeit des Vereins

Das Grillfest für Senioren möchte der Ortsseniorenrat Murg künftig fest im Veranstaltungskalender etablieren und jedes Jahr organisieren. Denn: „Für viele Senioren ist solch ein Tag etwas ganz besonderes“, weiß der Vorsitzende. Als weitere Überraschung würde der Ortsseniorenrat den Festteilnehmern gerne ein kleines Geschenk überreichen. „Wir freuen uns, dass wir unseren Senioren im Ort so ein Fest ausrichten dürfen“, sagt Wolfgang Tritschler abschließend.

