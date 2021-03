von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

Die Bewohner von Hänner wurden früher „Erbsranze“ genannt und darum war auch der Name der 1984 gegründeten Guggenmusik aus dem Murger Ortsteil schnell gefunden: Erbsranze Schränzer. Inzwischen verstärken rund 20 aktive Musiker den Verein.

Diese Einnahmen fehlen

Nicht nur während der Fasnacht sind die Erbsranze Schränzer aktiv, sondern auch beim Vatertags- und Sommerfest oder um die Weihnachtszeit – gute Gelegenheiten, um die Vereinskasse aufzubessern. „Doch diese Einnahmen fehlen uns jetzt“, sagt Yvette Fuchs, die Schriftführerin des Vereins.

Dafür wird das Geld benötigt

Das Geld fehlt jetzt für Noten für die Musikstücke, neue Kostüme oder kleine Reparaturen daran, aber auch die Anschaffung weiterer Instrumente und dann natürlich die Busfahrten zu den Veranstaltungen. „Momentan fehlt uns das Geld und wir können unseren Verein allein nur durch Mitgliederbeiträge aufrechterhalten“, so Yvette Fuchs. „Aber das reicht leider nicht.“

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

