von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

Wenn es um die Fasnacht geht, mischt das Fröscheloch-Echo aus Niederhof ganz vorne mit. In diesem Jahr wird der Verein 33 Jahre alt und derzeit sind 68 aktive und rund 250 Passivmitglieder mit großer Freude dabei.

Diese Einnahmen fehlen

„Das Pandemiejahr ging auch an unserer Guggenmusik nicht spurlos vorüber“, erklärt der Vorsitzende Sascha Ehrler. „Normalerweise können wir unsere Vereinskasse jährlich gut mit unseren Veranstaltungen, wie dem Fröscheball oder das Public Viewing bei EM/WM auf der Murger-Mitte füllen“, so Ehrler weiter. In diesem Jahr war es den Musikern nicht vergönnt, mit Veranstaltungen und Auftritten in Erscheinung zu treten.

Dafür wird das Geld benötigt

Die Ausgaben und laufenden Kosten wie die Instandhaltung des Vereinsheims, Strom, Wasser und verschiedene Reparaturen, waren in diesem Jahr nur schwer zu stemmen. Weiter sollte der Außenbereich des Vereinsheims fertiggestellt werden.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen