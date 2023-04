Der Verein

Der SV Niederhof und der FC Binzgen haben am 22. Februar 2022 den SC Niederhof/Binzgen gegründet. Ziel des Zusammenschlusses war, den Fußball in beiden Dörfern wieder präsenter zu machen. Seit der Gründung erlebt der Verein einen großen Zulauf, sodass derzeit rund 300 aktive Fußballer in 19 Mannschaften spielen.

Die Anschaffung

Vor allem die 13 Jugendmannschaften benötigen neue Trikots. Denn teilweise spielen einige Teams noch in viel zu großen ausgemusterten Herren-Trikots. Außerdem wünscht sich der Verein Bälle, Stangen und Tore. Für die Inklusionsmannschaft wird spezielles Zubehör benötigt, das Personen mit Handicap unterstützt.

Das Engagement

„Über unsere Stammvereine tragen wir aktiv am kulturellen Leben in Murg und Laufenburg bei“, schreibt der Verein in seiner Bewerbung. Die Vereine sind fester Bestandteil von Weihnachtsmärkten und der Fasnacht. Für die Sportplätze wurden Defibrillatoren angeschafft.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Ab Mittwoch, 12. April, bis Sonntag, 23. April, können Sie für Ihren Verein abstimmen. Die Abstimmung ist nur über das Internet möglich, im zweiwöchigen Abstimmungszeitraum kann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal wird am 12. April freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. An der Abstimmung können sowohl Leser als auch Nicht-Leser teilnehmen. Im Abstimmungszeitraum ist pro Person nur eine Stimmabgabe möglich. Und so funktioniert es: Einfach einen Verein auswählen und dann auf den Button „Stimme abgeben“ klicken. Im Anschluss muss noch die Stimme bestätigt werden. Dafür nur noch auf den Link in der E-Mail klicken, die im Anschluss zugeschickt wird. Die Abstimmung endet am Sonntag, 23. April. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme der Vereinsförderaktion 2023 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro – jeweils 25.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

