Bei der diesjährigen Hauptversammlung des Schützenvereins Murg, die am Samstagabend stattfand, standen die Vorstandswahlen im Mittelpunkt des Interesses. Dabei kam es zu verschiedenen Wechseln in den einzelnen Ämtern: Zum Oberschützenmeister wurde Volker Kaiser, zu seinem Vertreter und Schützenmeister, Adrian Wetzstein, zum Hauptschießleiter Alfredo Lahoz, zum Schriftführer Matthias Diepolder und zum Bogenreferenten Erik Zölitz gewählt. Uwe Bär übernimmt neben dem Amt des Sportwarts Gewehr das Amt des Sportwarts Pistole. Jürgen Harsch wurde als Kassierer und Silvia Altmann als Damenleiterin wiedergewählt. Für das Amt des Jugendleiters fand sich kein Bewerber, so dass der übrige Vorstand sich dessen Aufgaben teilen wird. Bürgermeisterstellvertreter Georg Kirschbaum führte die Entlastung des Vorstands und die Neuwahlen durch. Alle Personen wurden in ihren Ämtern einstimmig gewählt. Er dankte dem Verein für seine ehrenamtliche Tätigkeit, die auch der Gemeinde Murg zugute kommt.

Adrian Wetzstein begrüßte die 25 anwesenden Mitglieder. Trotz der Corona-Pandemie konnte der Verein seine Mitgliederzahl von 119 erhalten. Wetzstein lobte die Mitglieder für die Leistung des Arbeitsdienstes, wodurch sowohl das Schützenhaus, als auch das große Gelände gut in Schuss gehalten wurde. Besonders dankte er Dieter Uhl, Karl Miggler und Manfred Fuß für ihren Einsatz mit einem Präsent. Der Bericht des Schatzmeisters Jürgen Harsch für die Jahre 2019 und 2020 schloss insgesamt mit einem kräftigen Gewinn ab. Er rechne allerdings für 2021 mit hohen Ausgaben.

Die Berichte der Sportwarte Pistole, Gewehr, des Jugendleiters, der Damenleiterin und des Bogenreferenten, waren alle wegen der Corona-Beschränkungen etwas eingeschränkt, was sich auch in dem schlechten Besuch der Trainingstage am Donnerstag und Sonntag niederschlug. Bei den Kreismeisterschaften 2019 konnten sich Christoph Beckmann und Jürgen Harsch mit ersten und zweiten Plätzen hervor tun. Die Luftpistolen-Mannschaften konnten 2019 und 2020 den ersten und zweiten Platz erreichen.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Nadine Altmann und Jürgen Harsch mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt.

