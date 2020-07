von Peter Koch

Auf dem Dorf-Kartoffelacker in Niederhof ist zum ersten Mal nach dem Corona-Lockdown gemeinsam Unkraut gejätet worden. Der Gemeinschaftsacker, der Anfang des Jahres während einer Ortschaftsratssitzung vorgestellt wurde, liegt zwischen Niederhof und Oberhof. Ortsvorsteherin Edith Becker und die mit der Planung betraute Agraringenieurin Andrea Volz, die die Idee des Ortschaftsrats damals gemeinsam angeschoben hatten, hat nun zum ersten Mal zu so einer gemeinschaftlichen Veranstaltung aufgerufen.

Die ersten Kartoffeln wurden auf dem Gemeinschaftsacker zufällig geerntet. | Bild: Peter Koch

Eigentlich seien regelmäßige gemeinsame Arbeitseinsätze geplant gewesen, so Volz, jedoch habe auch hier, wie in vielen Lebensbereichen, das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht. So war schon direkt zu Beginn, bei der Saat, Abstandhalten geboten. Volz bedauerte, dass eine schöne, gemeinsame Pflanzaktion daher nicht möglich gewesen sei. So sei die Sämaschine des Obst- und Gartenbauvereins von zwei Personen aus einem Haushalt gefahren und bedient worden, während von weit außerhalb einzelne Personen Anweisungen geben mussten, damit die richtigen Sorten in die richtige Reihe gepflanzt werden konnten.

Die gemeinsamen Arbeitseinsätze fielen weg, jeder ging, wie er Lust und Zeit hatte, und der sonntägliche Spaziergang wurde bei einigen Familien zum Kartoffel-Kontrollgang. Gelegentlich traf man sich zufällig, hielt Distanz, und bearbeitete Teilstücke des Ackers. Da aber alle fleißig und zuverlässig dran blieben, kam der Acker gut durch die Lockdown-Phase.

Grundschüler müssen verzichten

Besonders schade war die Situation für die beteiligte Grundschulklasse und die Niederhöfer Kindergartengruppen, die durch das Projekt Wissen über die Kartoffel und den Ackerbau an sich erwerben sollten. Dies war im Klassenverband nicht möglich und so kamen die Kinder bisher noch nicht zum Zuge. Wann und ob dies überhaupt möglich sein wird, ist immer noch offen.

Hoffnung auf gemeinsames Fest im Herbst

Nun konnten wenigstens die übrigen Beteiligten das erste Mal gemeinsam anpacken. Immer noch wird mit Abstand gearbeitet, aber das ist auf dem relativ großen Acker kein Problem. Und auch das Wetter spielte mit. Trotz des angesagten Regens konnten die Kartoffelbauern bei Sonnenschein ihre Furchen bearbeiten. Becker und Volz hoffen darauf, dass zumindest die Ernte im September und das Kartoffelfeuer mit allen gemeinsam begangen werden können und es mit einer reichen Ernte einen schönen Abschluss gibt.