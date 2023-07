Unter dem Motto „Grüne im Grünen“ hat sich eine größere Gruppe der Grünen per Fahrrad auf den jährlichen Ausflug gemacht. Über diesen berichten die Grünen in einer Pressemitteilung. Start war beim Weltladen in Murg. Erstes Ziel war in Hottingen das Anwesen von Barbara und Michael Tritschler. Dieser stellte sein ambitioniertes Projekt der künftigen Energieversorgung seines Anwesens vor: drei große PV-Anlagen, für die die EEG-Förderung gerade ausgelaufen ist beziehungsweise in Kürze auslaufen wird.

Um die Anlagen weiterhin wirtschaftlich betreiben zu können, plant er, Wasserstoff zu erzeugen, der bei etwa 35 Bar in hochdruckgeeignete Gasflaschen eingelagert wird. Tritschler schilderte nicht nur die technischen Aspekte seines Projektes, sondern gab auch Einblick in die komplizierten wirtschaftlichen (Finanzierung, Förderung) und genehmigungsrelevanten (Explosionsschutz) Verfahren. Dabei betrat er auf vielen Feldern Neuland und lernt immer noch.

Danach fuhr die Gruppe nach Binzgen. Im Garten der Familie Antonie und Hans Eugen Tritschler stellte Robert Schönfeld, Naturgärtner der ersten Stunde (Gründer der Firma Hof Berggarten, Herrischried), das Konzept eines Naturgartens vor. Er erläuterte, dass es zunächst eine Änderung der Sichtweise auf einen Garten brauche. Betrachtete man früher einen Garten als einen vor der wilden Natur geschützten und besonders gestalteten Bereich innerhalb einer Einfriedung, so sollte jetzt die Natur in möglichst großer und standortgerechter Vielfalt so nahe wie möglich an Wohnbereiche herangelassen werden.

Dabei könnten die Gärtner verschiedene Modelle entwickeln. Wichtig sei, dass man sich im Garten wohlfühle und Plätze zum Entspannen habe. Durch die Vielfalt der Pflanzengesellschaften stellten sich in aller Regel natürlich und in kurzer Zeit die tierischen Bewohner ein: Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln, Käfer, Insekten und Kleintiere, ebenso kleine und größere Vögel. Vieles davon konnte die Ausflugsgruppe auch selbst beobachten.