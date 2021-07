von sk

Die Murgtalschule hat wieder eine Konrektorin. Zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 wurde die Stelle der stellvertretenden Schulleitung an der Murgtalschule in Murg offiziell ausgeschrieben. Zur großen Freude des Kollegiums hat sich Dagmar Beese dem Bewerbungsverfahren gestellt und wurde vor den Pfingstferien zur Konrektorin der Murgtalschule ernannt, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Dagmar Beese ist seit September 1989 eine sehr geschätzte und engagierte Lehrerin an der Murgtalschule und hat seit September 2017 als dienstälteste Lehrkraft Rektorin Stephanie Hikisch bei ihrer Arbeit unterstützt und bei Abwesenheit vertreten.