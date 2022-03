von Brigitte Chymo

Der Murger Gemeinderat befürwortete am Montagabend einstimmig, dass in das ehemalige Jugendcafé in der Murger Mitte ein Cafébetrieb einziehen wird. Das Ja des Gemeinderats beinhaltet auch einen Umbau der Räume. Nach Westen hin entsteht eine Terrasse zur Bewirtung, und das Archiv über dem Jugendcafé wird ebenfalls in die neue Gastronomie integriert. Schon in der nächsten Sitzung am Montag, 28. März, werden sich interessierte Pächter vorstellen.

Das Gebäude Das Gebäude des zukünftigen Cafés in der Hauptstraße 57 entstand in den Jahren 1891/92. Das Wohnbereich war Lehrerwohnhaus, der Anbau ursprünglich ein Feuerwehrgeräteraum. Irgendwann in den Nachkriegsjahren erhielt dieser Raum zwei Geschosse. Im Obergeschoss zog ein Teil des Gemeindearchivs ein, im Untergeschoss wurde ein Jugendcafé eingerichtet. Im ehemaligen Lehrerwohnhaus sind heute Praxen untergebracht.

Noch bevor öffentlich überhaupt von einem Café in der Murger Mitte die Rede gewesen war, kamen bereits Interessenten auf die Gemeinde zu. Dies erklärte Bürgermeister Adrian Schmidle in der Gemeinderatssitzung. Bei den ersten Gesprächen habe sich dann aber schnell herausgestellt, dass im jetzigen Zustand nur ein Sommerbetrieb möglich sei. Woraufhin sich der stellvertretende Bauamtsleiter und Architekt Stefan Kammerer Gedanken machte: „Die Fläche ist jetzt zu klein, als dass ein Investor ein finanzielles Auskommen hätte. So kam die Idee, das Obergeschoss zu nutzen.“ Als Ergebnis präsentierte Kammerer einen Cafébetrieb über zwei Ebenen mit Terrassenbetrieb nach Westen hin. Der Eingang von Süden her bleibt, eine Treppe führt in das Obergeschoss und in die Archivräume, deren Bestand inzwischen ins Untergeschoss des Ärztehauses umzog. Große Fenster nach Westen und Süden machen die Räume hell. „Ich denke, dass wir mit dieser Maßnahme interessante Bewerber bekommen“, sagte Stefan Kammerer.

Die Kostenseite für den Umbau ist noch offen. Zwar stehen 50.000 Euro im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungsbau bereit, aber schon jetzt ist klar, dass diese Mittel nicht ausreichen werden. Wobei die Gemeinde lediglich die Kosten für den Rohbau übernehmen wird, der Innenausbau ist vom künftigen Pächter zu tragen. Kammerer schätzt diese Kosten inklusive Mobiliar auf etwa 100.000 Euro. Bereits in der zweiten März-Sitzung werden sich Bewerber vorstellen, kündigte Bürgermeister Adrian Schmidle an. Auch erste konkrete Zahlen für den Umbau sollen bis dahin auf dem Tisch liegen. Die Gemeinderäte begrüßten die Pläne für ein Café in der Murger Mitte ausdrücklich. Der Plan sei super, da könnte optimal was rausgeholt werden, so Rat Georg Kirschbaum (SPD). Der Rat erteilte aber gleichzeitig einem Bar- oder Nachtbetrieb eine klare Absage und sprach sich ausdrücklich für einen Tagesbetrieb aus. Ortsvorsteher Roland Baumgartner (FW) meinte, auch wenn Gemeinde nicht für Gastronomiebetriebe zuständig seien, an dieser Stelle sei das absolut sinnvoll und zu begrüßen.

Dem Jugendcafé steht damit ein Umzug ins Haus. Vorgesehen ist das ehemalige Puppentheater im Anbau des Volksbank-Gebäudes. „Wir stehen mit der Jugendkommission im Gespräch“, erklärte der Bürgermeister.