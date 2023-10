Die Gemeinde Murg ist in Sachen Kriminalität ein vergleichsweise ruhiges Pflaster. So die gute Nachricht von Stephan Krohs, dem Leiter des Polizeipostens Laufenburg, am Montagabend in der Gemeinderatssitzung. Nicht etwa, dass kein Straftaten verübt würden, aber im Vergleich zu andernorts eben doch viel weniger. Die Statistik weist dennoch eine leichte Tendenz zu mehr Kriminalität aus.

Die Statistik ist kein genaues Abbild der Realität

Noch bevor Stephan Krohs die Zahlen der Statstik erläuterte, warnte der Leiter des Polizeipostens davor, in der Statistik ein genaues Abbild der tatsächlichen Kriminalität zu sehen. Der Grund liegt darin, dass Straftaten nach dem Tatortprinzip erfasst werden, also dem Ort, an dem die Tat tatsächlich ausgeführt wurde. Versucht sich zum Beispiel ein Täter mit dem „Enkeltrick“ bei einem Murger Bürger, und führt die Spur der Handynummer nach Berlin, dann ist dort der Tatort, und die Straftat wird in der dortigen Statistik geführt. Die Statistik ist also vielmehr die Basis dafür, Entwicklungen abzulesen. „Die Statistik dient der Polizei zur Beobachtung der sich entwickelnden Kriminalität“, erläuterte Krohs.

2022 wurden in Murg 235 Straftaten verübt

Die Kriminalitätsentwicklung im Detail: 2019 ereigneten sich in der Gemeinde Murg 211 Straftaten, 2020 waren es 231 Straftaten, 2021 211 Straftaten und 2022 dann 235 Straftaten. „Murg ist nicht der Ort der Kriminalität“, hielt der Polizeileiter dazu fest und merkte an, dass dies für den gesamten Landkreis gelte: „Waldshut ist der sicherste Landkreis im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg.“

Polizeiposten Laufenburg hat gute Aufklärungsquote

Auch wenn die Anzahl der Straftaten über die letzten drei Jahre schwankte, ist eine leicht steigende Tendenz abzulesen. Die Aufklärungsquote des Polizeipostens, also jene Fälle, in denen die Täter bekannt seien, sehe recht gut aus, erklärte dazu Krohs und entspreche fast 69 Prozent. Zum Vergleich: Die Aufklärungsquote des Polizeipräsidiums Freiburg liegt bei 61 Prozent.

Diebstahl auf Platz eins

Mit welchen Delikten bekam es der Polizeiposten 2022 zu tun? In 48 und damit auch den meisten Fällen hatten sich die Polizeibeamten mit Eigentumsdelikten zu beschäftigen. Dazu zählen „Einfacher Diebstahl“ (35) und „Schwerer Diebstahl (14). Es folgen die sogenannten Rohheitsdelikte mit 46 Fällen. Dazu zählt zum Beispiel Körperverletzung, Raub oder räuberische Erpressung. Der Schwerpunkt liegt bei der Körperverletzung. Auf Platz drei folgt dann mit 38 Delikten der Bereich Sachbeschädigung, dicht gefolgt vom Bereich Vermögensdelikte, also Betrug, mit 37 Fällen. Der Anteil an Sexualdelikten, vorwiegend die Verbreitung pornographischer Daten, lag bei 13 Fällen und der Anteil der Rauschgiftdelikte, vorwiegend die Vermittlung von Rauschmitteln, bei 9 Fällen.

Polizeiposten Laufenburg Der Polizeiposten Laufenburg hat seinen Standort in der Villa Jasmin in der Andelsbachstraße und betreut von Montag bis Freitag die Gemeinden Laufenburg und Murg mit zusammen 16.000 Einwohnern. Laufenburg hat sieben Dienststelle, eine dieser Stellen ist derzeit vakant. Mit den Polizeiposten Wehr, St. Blasien und Görwihl ist Laufenburg dem Polizeirevier in Bad Säckingen zugeordnet. Übergeordnete Stelle ist das Polizeipräsidium Freiburg. www.ppfreiburg.polizei-bw.de

Vor allem Männer werden zu Tätern

Wer sind nun aber die Täter? „Unser Täter ist in der Regel männlich“, verwies der Leiter des Polizeipostens auf die Statistik. So waren 2022 von den insgesamt 119 Tatverdächtigen Personen insgesamt 93 Personen männlich und 26 weiblich. Im Vergleich zu 2019, wo 80 Tatverdächtige männlich und 22 weiblich waren, ist auch hier die Tendenz steigend. Die meisten der Tatverdächtigen sind über 21 Jahre, das war bei 89 Personen der Fall. Der Anteil der Tatverdächtigen, die keine deutschen Staatsbürger waren, lag bei 35,3 Prozent, das entspricht 42 Personen. 11 dieser Personen waren Asylbewerber beziehungsweise Flüchtlinge. Der Anteil der Nichtdeutschen ist leicht steigend. Krohs betonte hierzu, dass es keineswegs so sei, dass die Polizei täglich zu den Flüchtlingsunterkünften fahren müsse.

40 Verkehrsunfälle in Murg im Jahr 2022

Die Unfallstatistik ist nicht in der Kriminalitätsstatistik erfasst, sondern wird gesondert geführt. Aber auch in diesem Bereich sind die Zahlen für die Gemeinde Murg beruhigend: „Murg ist kein Brennpunkt“, so Krohs. Auch wenn die Tendenz seit 2019 leicht steigend ist. Waren es vor drei Jahren noch 40 Unfälle, führt die Statistik 2022 insgesamt 48 Unfälle. In 30 der Fälle beschränkte sich der Schaden auf einen reinen Sachschaden, in 18 Fällen weiteren Fällen waren auch Personen involviert.