Reinhard Müller von der Geschäftsstelle Naturpark Südschwarzwald überreichte am Freitag die Urkunde an Rektorin Xenia Hertel und die Naturparkbeauftragte der Schule, Theresa Wehrle. Noch 2015, als die erste Zertifizierungsurkunde aus Anlass des Schulfestes übergeben wurde, konnten Kinder, Eltern und Lehrer gemeinsam feiern. Aber Corona machte auch in diesem Fall einen Strich durch die Rechnung. Nur eine kleine Runde konnte sich gemeinsam freuen.

Als Naturparkschule wird in Niederhof unter anderem Wert darauf gelegt, die ortsrelevanten Besonderheiten aus Natur, Kultur und Wald und Literatur sowie die biologische Vielfalt im Umfeld zu bewahren und regionale Produktionen kennenzulernen. Dies erfolgt in Modulen. Wie zum Beispiel vor einer Woche in der „Naturparkküche“, in der die Schüler regionale Erzeugnisse verarbeiteten. „Wir erleben Kinder, die mit Feuereifer dabei sind“, so die Rektorin und meinte weiter: „Das persönliche Erleben berührt, und wenn etwas berührt, ist man vielleicht auch bereit darüber nachzudenken, wie ich etwas dafür tun kann.“

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ nennt sich das im Bildungsplan Baden-Württemberg. Oder wie es Reinhard Müller von der Geschäftsstelle Naturpark Südschwarzwald formulierte: „Menschen für ein zukunftsführendes Handeln zu befähigen.“ Wichtig sei eine Sensibilisierung im Kindesalter, deshalb werde das Projekt auch auf Kindergärten ausgeweitet, informierte Müller.

Pro Schuljahr und Klasse würden zwei Module durchgeführt, erläuterte Theresa Wehrle die praktische Umsetzung an der Naturparkschule Niederhof. Die ersten Klassen starten mit den Modulen „Filzen“ und „Bauernhof“, die zweiten Klassen haben die Module „Vom Korn zum Brot“ und „Gewässer“ zum Thema, die dritten Klassen „Wald“ und „Murgtalwanderung“ und die vierten Klassen den „Fairen Handel“ und „Energie und Strom“. Die Module werden flexibel gehandhabt: „Wir schauen immer nach Verbesserungen und neuen Kooperationen“, so Wehrle. Neu ist zum Beispiel, dass künftig im Zechenwihler Hotzenhaus die Schüler erleben können, wie Holzofenbrot geba

Das Kennenlernen der Gegebenheiten in der Region ermöglicht den Kindern den Blick weiter in die Welt zu richten und globale Bezüge herzustellen und zu hinterfragen: „Wenn ich hier etwas ändere, was passiert dann in der großen Welt?“, so Müller.

Zusammen mit Hauptamtsleiter Werner Vökt überbrachte Bürgermeister-Stellvertreter Timo Strasser die Grüße und Glückwünsche der Gemeinde und meinte: „Ich war vor 25 Jahren hier in der Schule, und ich wär froh gewesen, wenn wir damals solche Projekte gehabt hätten.“

Die Naturparkschule ist eine Kooperation zwischen Naturpark, Gemeinde und Schule und geht von einer Kampagne des Verbands Deutscher Naturparke (VDN) aus, an dem 14 Naturparke beteiligt sind. Ende 2013 gab es drei Schulen im Naturpark Südschwarzwald. Inzwischen sind es 29 Schulen (Stand 2020). Seit 2019 erfolgt die Förderung im Rahmen des „Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg (MEPL III) über Mittel der Europäischen Union. www.gs-niederhof.de