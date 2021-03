von sk

Völlig runderneuert liegt jetzt die Murger Informationsbroschüre vor. Vier Jahre sind seit der jüngsten Auflage vergangen und einiges hat sich in Murg verändert. „Mein Anliegen war es deshalb, unserer Broschüre ein attraktiveres Erscheinungsbild zu geben, was der Verlag sehr schön umgesetzt hat“, teilt Christine Schmidle von der Gemeindeverwaltung Murg mit.

Überblick

Ein neues Format und ein modernes Layout sollen Lust auf die Gemeinde machen und den Einwohnern, Neubürgern und allen an Murg Interessierten einen Überblick über die Angebote in Murg und den Ortsteilen Niederhof, Oberhof und Hänner geben. „Langweilige tabellarische Aufzählungen werden Sie in der neuen Broschüre nicht finden. Das neue DIN-A4-Format ermöglicht eine großzügige Gestaltung und lädt den Leser zum Schmökern ein“, verspricht Christine Schmidle. QR-Codes, die mit dem Smartphone oder dem Tablet eingescannt werden können, geben weitere detaillierte Informationen und laden zu einer digitalen Entdeckungstour ein, so Schmidle.

Handel und Gewerbe

Die Broschüre mit dem Titel „Wir sind Murg. Offen, familienfreundlich und innovativ“ umfasst 36 Seiten. Darin vorgestellt werden beispielsweise das Leitbild der Gemeinde, die Gemeindeverwaltung, der Gemeinderat und die Ortschaftsräte, die lokalen Klimaschutzmaßnahmen, das Baugebiet „Auf Leim“ sowie der Handel und das Gewerbe, die Vereine, Kirchen und Initiativen. Auch die Geschichte der Gemeinde und der Ortsteile sowie die französische Partnergemeinde Mehun-sur-Yèvre finden darin Erwähnung.

Die Veröffentlichung

Die neue Informationsbroschüre wird in der Woche nach Ostern an alle Haushalte in Murg verteilt. Über die Internetseite der Gemeinde kann in der Broschüre bereits jetzt online durchgeblättert werden. Und wer nicht lesen will oder kann, findet hier auch einen Hörbeitrag.