von Brigitte Chymo

Mit auf dem Tisch lag in der jüngsten Sitzung des Murger Gemeinderats auch ein Infoblatt zu den Lockerungen in den jeweiligen Corona Inzidenzstufen. Hintergrund waren die ab dem 28. Juni geltenden Lockerungen der Inzidenzstufe 1 im Land Baden-Württemberg.

Diese Lockerungen betreffen auch die Besucherzahlen im Murger Naturschwimmbad. Mit der Öffnung des MuRheNa am 12. Juni war die Besucherzahl auf 600 Personen festgelegt worden (in Zeiten ohne Corona liegt die Belegung bei maximal 1.800 Personen). Diese Beschränkung funktioniere laut Bürgermeister Adrian Schmidle seit der Öffnung ganz gut. An drei Tagen sei die 600er Marke überschritten worden, und einige Besucher hätten warten müssen, bis eine entsprechende Anzahl von Besuchern das Bad wieder verlassen hatten. Mit der Inzidenzstufe 1 ist die Besucherzahl in den Schwimmbädern nun wieder freigegeben.

Die Gemeinde Murg will den Besucherstrom vorsichtshalber dennoch weiter beschränken. Der Gemeinderat befürwortete den Vorschlag der Verwaltung, die Besucherzahl für die kommenden beiden Wochen zunächst einmal auf 750 Personen zu erhöhen. Anschließend folgt eine weitere Erhöhung auf 900 Personen. „Es ist ein vorsichtiges Herantasten“, meinte Schmidle zu dieser Vorgehensweise. Die Umkleidekabinen im MuRheNa bleiben weiter zu, auch wenn laut Verordnung geöffnet werden könnte. Grund sind die in diesem Bereich geltenden, verstärkten Hygienebestimmungen, die einen erheblich größeren Reinigungsaufwand erfordern.

Hallen wieder offen

Auch jene örtlichen Vereine können aufatmen, die in den Sporthallen der Gemeinde Übungsstunden haben. „Die Hallen können unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsvorschriften wieder genutzt werden“, so Schmidle. Ob der jeweilige Nutzer geimpft, getestet oder genesen sei, spiele keine Rolle. Wie auch im Falle der Schwimmbäder können Umkleidekabinen und Duschen unter verstärkten Hygienebedingungen genutzt werden. Noch aber hat die Gemeindeverwaltung nicht entschieden, ob Umkleiden und der gesamte Sanitärbereich der Hallen auch tatsächlich mitbenutzt werden können. Informationen zu den Lockerungen beziehungsweise Regelungen je nach Inzidenzstufen 1 bis 4 in Baden-Württemberg sind zu finden im Internet (www.baden-wuerttemberg.de).