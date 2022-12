von Charlotte Fröse

Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch noch im vergangenen Vereinsjahr die Aktivitäten der Freien Wähler Murg gebremst. Geplante Aktivitäten mussten verschoben werden oder fielen aus. Vorsitzender Wolfgang Fürst berichtete an der Hauptversammlung, dass geplant gewesen sei, mehr Aktivitäten anzubieten, um auch zwischen den Wahlen in der Bevölkerung präsent zu sein. Zunächst abgesagt und dann auf Oktober verschoben wurde die Besichtigung der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Eine geplante Podiumsdiskussion zur Windenergie fiel aus.

Zum Termin über die Wasser- und Abwasserwirtschaft sagte Fürst: „Wir hätten uns gefreut, wenn der Kreis der Interessierten größer gewesen wäre.“ Schließlich gehe es um ein wichtiges Thema in der Gemeinde. Die Teilnehmerzahl war mit zwölf Personen überschaubar, zudem gelang es nicht, Teilnehmer von außerhalb der Freien Wähler für das Thema zu interessieren. Angedacht war eigentlich, auch die Personen anzusprechen, die sich schon als Kandidat für die Kommunalwahlen für die Freien Wähler aufstellen ließen, um sie bei der Stange zu halten, berichtete der Vorsitzende. Auf jeden Fall sei es ein Anfang gewesen. Neue Aktivitäten wurden nicht ins Auge gefasst.

Themen aus dem Gemeinderat

Roland Baumgartner, Gemeinderat und Ortsvorsteher von Oberhof, berichtete über die Arbeit im Gemeinderat. Er beleuchtete zahlreiche Themen, unter anderem die Finanzen und Pläne zum Feuerwehrgerätehaus Ausrückbereich Nord, den Solarpark Hänner, die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte und den Bedarfsplan für Kindergärten und Schule.

Diskussionen gab es darüber, ob die Gemeinde auch in Murg und Niederhof für eine Breitbandversorgung sorgen sollte. Bürgermeister Adrian Schmidle führte vor allem die hohen Kosten und die geringen Fördermittel als Hindernis an. Der Bürgermeister nahm weiter zu einigen der angesprochenen Themen ergänzend Stellung. Schmidle beteuerte zudem seine Bereitschaft, bei der im nächsten Jahr anstehenden Bürgermeisterwahl erneut zu kandidieren. Das Thema nachhaltiger Energieverbrauch sei in Murg schon lange aktuell und es wurden auch schon einige Projekte realisiert, führte Schmidle aus. Zum aktuellen Thema „Nachhaltiger Energieverbrauch“ referierte im Anschluss an die Hauptversammlung der Klimaschutzmanager der Gemeinde Murg, Frank Philipps.