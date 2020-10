Bei der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Vorderer Hotzenwald in der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof stand die Verabschiedung des 72-jährigen Geschäftsführers Reiner Hegar, der die FBG 21 Jahre geleitet hat, im Mittelpunkt. Er war es, der 1999 die FBG Vorderer Hotzenwald von Hans Mehlin und Karl-Ulrich Mäntele, die die FBG 1991 gegründet hatten, übernahm. Und er hat sie bis ins Jahr 2020 erfolgreich geführt. In seiner Zeit hat sich die Mitgliederzahl der FBG von 350 auf 2000 erhöht.

Die FBG (Forstbetriebsgemeinschaft) ist ein Zusammenschluss von Waldbesitzern im Bereich des Vorderen Hotzenwaldes und wurde zum Zweck der Verbesserung der Bewirtschaftung aller angeschlossenen forstwirtschaftlichen Betriebe gegründet. Seit 1. Januar 2018 ist die FBG Mitglied der Waldgenossenschaft Südschwarzwald (WGS) und hat die Holzgeschäfte an diese übertragen. Geschäftsführer der FBG ist ab sofort Manuel Nägele.

Mit heftigem Applaus dankten ihm die mehr als 50 privaten Waldbesitzer und ihr Vorsitzender, Bürgermeister Adrian Schmidle, für seine aufopferungsvolle Arbeit weit über die Pensionierung hinaus. Besondere Wertschätzung kam auch vom Kreisforstamt, vertreten durch Markus Rothmund. Den Stab des Geschäftsführers übergab er an den jungen Revierförster Manuel Nägele, der von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt wurde. Außerdem wurden der Vorsitzende Adrian Schmidle und sein Stellvertreter Denis Schimak in ihren Ämtern bestätigt.

Neben dieser wichtigen Personalie standen die Waldschäden, die vor allem auf den Klimawandel zurückzuführen sind, im Mittelpunkt des Interesses der 2000 privaten Waldbesitzer, die durch die anwesenden Mitglieder vertreten wurden. Wie die Referenten Norbert Schwarz von der Waldgenossenschaft Südschwarzwald (WGS), die für die Vermarktung des Holzes sorgt, Markus Rothmund und Georg Freidel vom Kreisforstamt (KFA) erklärten, ist es notwendig, sich besonders in den Lagen unter 800 Metern von der Fichte als Nutzholz zugunsten anderer Baum­arten wie der Douglasie, der Buche und der Roteiche zu verabschieden. Allerdings müsse eine Anzahl Fichten als Bestand bestehen bleiben, um das Wachstum der neuen Baumarten zu beschützen.

Markus Rothmund ging zusätzlich auf die Verkehrssicherungspflicht im Privatwald ein, die sich vor allem auf die öffentlichen Straßen bezog, nicht auf die Wald- und Wanderwege. Norbert Schwarz von der WGS warnte die Waldbesitzer davor, jetzt, da der Markt durch Käferholz überschwemmt wird, Frischholz zu schlagen, dass dann kaum mehr als das Käferholz im Preis erzielt. Auch das Fällen von Käferholz sollte immer mit dem zuständigen Revierförster abgesprochen werden. Die Käferholzpreise ziehen von 21 Euro pro Festmeter auf bis zu 33 Euro etwas an, erklärte Schwarz.

Die Ausführungen von Georg Freidel vom Kreisforstamt zum Thema Förderungsmöglichkeiten interessierte die anwesenden Waldbesitzer besonders, da jeder von den Schäden durch den Borkenkäfer und die anhaltende Trockenheit betroffen ist. Für das Stellen von Einzelanträgen, um Schäden vergütet zu bekommen, sei der bürokratische Aufwand, der nur digital erfolgen kann, sehr hoch und für die meist über 60-jährigen Waldbesitzer kaum bewältigbar. Deshalb empfahl Freidel, sich dem Sammelantrag der FBG (Variante F) anzuschließen, der noch bis 31. Oktober für 2019 gestellt werden kann. Einen Sammelantrag gibt es auch für Schadholz des Jahres 2020.

In der anschließenden Diskussion kam die Frage auf, ob sich die Douglasie wirklich als Ersatz für die Fichte eignet. Bei einer anstehenden Aufforstung sei es auf jeden Fall sinnvoll, mit dem Revierförster Kontakt aufzunehmen, empfahl Georg Freidel (KFA).