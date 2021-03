von sk

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. So haben die Mitglieder coronabedingt das erste Mal in der Geschichte der Feuerwehr Murg die Kommandanten der Abteilungen per Briefwahl gewählt. Vor einigen Tagen fand die Auszählung der Stimmen im Feuerwehrhaus in Murg statt. In einer Informationsveranstaltung im Internet haben Gesamtkommandant Stefan Fräßle und Bürgermeister Adrian Schmidle nun die Wahlergebnisse bekannt gegeben. Dies schreibt die Feuerwehr Murg in einer Pressemitteilung.

Wechsel

Nach fünf Jahren an der Spitze des Ausrückebereiches (AUB) Süd stand Markus Döbele demnach als Abteilungskommandant der Abteilung Murg-Niederhof nicht mehr zur Wahl, da er innerhalb der Feuerwehr in anderer Funktion vorgesehen ist. Döbeles Nachfolger, Dominik Wiesler, wurde mit großer Mehrheit von 97 Prozent der Stimmen gewählt. Wiesler wird weiterhin durch seinen Stellvertreter Jürgen Weniger unterstützt.

Kommandantenwahl in Hänner (von links): Stellvertreter Christian Hohmann, Kommandant der Abteilung Hänner Bernhard Baier und der scheidende Kommandant Martin Huber. | Bild: Feuerwehr Murg

In der Abteilung Hänner des AUB Nord der Feuerwehr Murg wurden Bernhard Baier und sein Stellvertreter Christian Hohmann einstimmig von den Mitgliedern der Einsatzmannschaft gewählt. Baier folgt auf Martin Huber, der der Abteilung Hänner 15 Jahre lang vorstand und zuvor weitere fünf Jahre stellvertretender Abteilungsleiter war. In der Abteilung Oberhof wurde nach der Stimmenauszählung keine absolute Mehrheit erzielt. Somit muss die Wahl dort binnen eines Monats wiederholt werden.

Kommandant Stefan Fräßle und Bürgermeister Adrian Schmidle gratulierten den frisch Gewählten und dankten den scheidenden Kommandanten für ihre geleistete Arbeit. Des Weiteren sind im AUB Nord die Abteilungsausschüsse gewählt worden. Vertreten werden die Kameraden in Oberhof durch Anna Wunderle, Daniel Ebner und Marcus Meisch sowie in Hänner durch Alexander Siebold, Martin Huber und Antonio Graniti.

Die Bestätigung

Die neu gewählte Führung der Abteilungen wird nun zeitnah durch die Gemeinderäte und den Bürgermeister offiziell in ihrem Amt bestätigt. Eine würdevolle Verabschiedung der scheidenden Kommandanten wird nachgeholt, sobald es die Pandemielage zulässt, heißt es in der Mitteilung.