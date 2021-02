„Trotz der Hindernisse durch die Kontaktbegrenzungen, abgesagten Übungseinheiten und Präsenzbesprechungen konnte das Ziel, die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft aller drei Abteilungen, gewährleistet werden“, das erklärt der Murger Feuerwehrkommandant Stefan Fräßle zu Beginn seines Berichtes über das Corona-Jahr 2020.

Murg Nach starken Niederschlägen 14 Feuerwehreinsätze wegen Schneebruch Das könnte Sie auch interessieren

Da die Hauptversammlung Anfang Januar wegen der Pandemie abgesagt werden musste, legen Fräßle und die Abteilungskommandanten ihre Jahresberichte als Broschüre vor. Sie sollte mittlerweile allen Mitgliedern der Feuerwehr sowie den Gemeinde- und Ortschaftsräten zugegangen sein.

Ein Schwerpunkt waren die 18 Sturmeinsätze. Das Bild zeigt den umgerissenen Bauzaun vor dem Ärztehaus. | Bild: Feuerwehr Murg

2021 stehen neben der Wahl des Abteilungskommandanten Süd (Murg-Niederhof) auch komplette Neuwahlen im Ausrückebereich Nord (Oberhof und Hänner) an. Martin Huber, der fünf Jahre als Stellvertreter des Kommandanten und 15 Jahre als Abteilungskommandant gedient hat, steht nicht mehr für die Wahl zur Verfügung. Falls die Corona-Pandemie weiter andauert, muss über eine Briefwahl nachgedacht werden. Ebenso muss die Nachfolge von Gesamtkommandant Stefan Fräßle für das nächste Jahr vorbereitet werden, da er für die nächste Wahlperiode nicht mehr antritt.

Der Ausrückbereich Süd wurde am 23. November um 0.51 Uhr zur brennenden Fischerhütte am Eisweiher gerufen. | Bild: Feuerwehr Murg

Dass die Einsatzbereitschaft der Murger Wehr 2020 stets gegeben war, stellten die bewältigten 74 Einsätze des vergangenen Jahres eindrucksvoll unter Beweis. Diese setzten sich aus 18 Brandalarmierungen und 56 Hilfeleistungseinsätzen zusammen. Die 18 Brandeinsätze setzten sich aus zehn Kleinbränden, drei Mittelbränden, drei Überlandhilfen sowie zwei Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen zusammen. Ein Schwerpunkt waren mit 18 Alarmierungen Stürme, die nacheinander über den gesamten Landkreis Waldshut zogen.

Die Feuerwehr Murg Der Gesamtpersonalstand der Feuerwehr Murg lag am 31. Dezember 2020 bei 204 Mitgliedern. 113 in den Einsatzabteilungen, 52 in der Jugendfeuerwehr und 39 in der Seniorenabteilung. Gesamtkommandant ist Stefan Fräßle, stellvertretender Gesamtkommandant Armin Döbele, Abteilungskommandanten sind Martin Huber (Hänner), Pattric Grzybek (Oberhof) und Markus Döbele (Murg-Niederhof), Jugendwartin ist Helga Langnickel, Obmann der Altersabteilung Michael Lämmlin. Weitere Informationen finden Sie hier

„Bedingt durch die Infektionsschutzmaßnahmen, konnten die wenigsten Lehrgänge und Ausbildungen wie geplant durchgeführt werden“, erklärte Abteilungskommandant Markus Döbele vom Ausrückbereich Süd. Dies führt zu einem enormen Ausbildungsstau in allen Ebenen vom Truppmann 1 bis zum Zugführer. Besonderes Augenmerk muss im kommenden Jahr auf die Truppmann 2-Ausbildung gelegt werden, um sicherzustellen, dass die neuen Einsatzkräfte zeitnah voll einsatzbereit sind. Einer der Einsätze, zu denen der Ausrückbereich Süd gerufen wurde, war der Brand der Fischerhütte am Eisweiher in der Nacht vom 23. November, bei dem nur noch die Ausbreitung des Feuers auf den nahegelegenen Wald verhindert werden konnte.

Oberhof

„Die Freude über das neue Löschfahrzeug LF 20KatS, das im Feuerwehrhaus von Oberhof untergebracht werden soll, war mit der Notwendigkeit verbunden, das Feuerwehrhaus in Oberhof umzubauen“, erklärte ihr Abteilungskommandant Pattric Grzybek. Unter der Bauleitung von Hans-Peter Biehler und einem zugesprochenen Budget von 15.000 Euro wurde dies geschafft und auch die Werkstatt, die WC-Anlage und die Löschstube renoviert.

Digitalfunk

„Vor der Sommerpause wurde unser Fahrzeugfunk auf Digitalfunk umgestellt“, erklärt der Hännemer Abteilungskommandant Martin Huber. Im Gerätehaus steht jetzt ein Funkgerät, mit dem die Einsatzbestätigung und der Kontakt mit der Leitstelle erfolgen. Ebenso kann die nachfolgende Mannschaft Kontakt mit den Fahrzeugen oder der Einsatzleitung über Funk vom Gerätehaus aus aufnehmen. Da es zum bisherigen Analogfunk einige Änderungen gegeben hat, wurde die Mannschaft dazu in Kleingruppen geschult.

Die Jugend

„Für das Jahr 2020 wurden neben den normalen Proben und Kreisveranstaltungen ein Berufsjugendfeuerwehrwochenende, das 40-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr Murg und einem Besuch des Europaparks geplant“, erklärte Jugendwartin Helga Langnickel. Allerdings wurde auch die Jugendfeuerwehr schnell auf den Boden der Tatsachen geholt und musste diese Vorhaben abzusagen. Das Virus zwang sie dazu, sämtliche Nachwuchsarbeit einzustellen. „Während der Sommerferien beruhigte sich die Lage im Land und wir konnten Mitte September mit einem ausgearbeiteten Hygienekonzept die Kinder- und Jugendarbeit für gerade einmal zwei Dienste aufnehmen, bevor der erneute Lockdown kam und die Nachwuchsarbeit wieder komplett eingestellt werden musste!“

Die Altersmannschaft

Der Obmann der Altersmannschaft, Michael Lämmlin, berichtet von der Besichtigung der Firma Baldischwieler in Laufenburg/CH und dem anschließenden Abschlusshock im März, ehe Corona auch die Ausflüge der Altersmannschaft vorzeitig beendete.

Ehrungen

Das Ehrenzeichen des Landes für 15 Jahre in Bronze erhielten David Eckert und Anna Wunderle, für 25 Jahre in Silber Rolf Malzacher, für 40 Jahre in Gold Wolfgang Büttner und Roland Wiesler. Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurden Manfred Malzacher, Winfried Dietsche und Gerhard Goering geehrt, für 70 Jahre Hugo Ebner.

Aufnahmen und Beförderungen

Neu in die Feuerwehr aufgenommen wurden Tim Gaßmann, Jan Kühnrich, Philipp Albiez, Carsten Otteny und Semmere Bertha. Befördert wurden Antonio Graniti und Jonas Streich zum Feuerwehrmann, Christoph Schmid und Philippe Wiesler zum Oberfeuerwehrmann, Melanie Baumgartner zur Hauptfeuerwehrfrau, Thomas Koppen zum Hauptfeuerwehrmann und Gerd Malzacher zum Hauptlöschmeister.