„Musik ist ein Gemeinschaftsexperiment, das einen sozialen Raum benötigt“, sagt der Dirigent des Musikvereins Oberhof, Josef Klein. Daher sei in der Corona-Zwangspause auch auf virtuelle Proben verzichtet worden. Nur der Unterricht der Zöglinge sei über Zoom fortgeführt worden, um die Jungmusiker bei der Stange zu halten. Nun ist das Zusammenkommen aber wieder möglich und daher startete auch der MV Oberhof Mitte Juni wieder mit der Probenarbeit in der Thimoshalle. „Man hat gemerkt, dass eine Lücke da ist, aber wir sind dabei, diese wieder auszufüllen“, urteilte Klein über den musikalischen Leistungsstand, der verständlicherweise durch die mehrere Monate umfassende Unterbrechung abgenommen hat.

Um den musikalischen Fortschritt nicht erneut aufzuhalten, werde es in diesem Jahr keine Sommerpause geben. Derzeit arbeite man auf die Einweihung des Bürgersaals in Oberhof hin, zu der ein Fest im Freien veranstaltet werden soll, welches der Musikverein musikalisch umrahmen wird. Da im vergangenen Jahr das Jahreskonzert ausfallen musste, habe man mit dem „Goldenen Oktober“ eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen, die viel Zuspruch erfuhr. Daher ist auch für dieses Jahr eine Wiederholung verschiedener kleiner Auftritte im Oktober in den Murger Ortsteilen Oberhof und Hänner geplant. „Natürlich müssen auch wir auf Sicht fahren. Die Organisation von Veranstaltungen ist derzeit mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden“, meint die Vorsitzende des Vereins, Nicole Maier. Damit ist die Belastung durch die Umsetzung von Hygienekonzepten angesprochen, derer derzeit alle Vereine gegenüberstehen.

„Wir freuen uns sehr darüber, nun wieder zusammen proben zu können. Die Gemeinschaft und das Musikmachen als Hobby haben allen Vereinsmitgliedern sehr gefehlt“, sagt Maier. Daher seien auch keine Abgänge zu verzeichnen, weder im Aktivorchester noch im sehr gut situierten Jugendorchester. Mit 30 Jungmusikern in Ausbildung hat der Verein einen starken Nachwuchs zu verzeichnen. Auf die Frage, was das Geheimnis bei der Motivierung für ein Instrument und den MV Oberhof ist, verriet Josef Klein, dass er den persönlichen Kontakt suche und Einzelgespräche führe.

Auf diese Weise habe der MV Oberhof nicht wie andere Vereine in der Region ein Nachwuchsproblem zu verzeichnen. „Mit unserem Dirigenten haben wir großes Glück“, findet Nicole Maier. Klein habe auch stellenweise in der Corona-Zeit auf seinen Lohn verzichtet. Denn finanziell betrachtet muss der MV Oberhof langsam auf seine Ersparnisse zurückgreifen, da mit dem Ausfall des Jahreskonzertes und Sommerfestes wichtige Einnahmequellen weggefallen sind. Einen Corona-Zuschlag habe der Verein nicht erhalten. „Wir würden uns wünschen, dass ein Kirchenkonzert mit wenigstens 75 Prozent der Zuhörer wieder möglich sein kann“, meint Klein. Denn das Publikum sei „ein wesentlicher Teil der Aufführung“, was man beispielsweise beim Fußball bereits beobachten konnte.